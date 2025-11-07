Slušaj vest

Posle pet meseci saznala se istina o pucnjavi na Adnana Nikšića, poznatijeg kao Sajfer! Prema nezvaničnim informacijama koje smo dobili, policija u Bosni i Hercegovini je zaključila slučaj je je muzičar sam sebi pucao u nogu tokom rasprave sa suprugom.

Incident se dogodio u julu ove godine na Ilidži. On je odmah otišao u bolnicu, gde su mu konstatovane povrede nastale vatrenim oružjem.

Sve se dozna

Sada su se otkrili detalji.

- To je bio splet čudnih, može se reći i neverovatnih okolnosti. Ovakvo nešto se ne dešava često. Svađa, rasprava, ljubomora, nesporazum i bes doveli su do toga da muzičar sebe povredi. U ovom slučaju ne postoji drugo lice na koje se sumnja da je Sajfera upucalo iz vatrenog oružja i nanelo mu povrede opasne po život. To je on uradio u svesnom stanju. Porodica i najbliži prijatelji su dobro upućeni u ovu situaciju, ali se o tome ne priča - kaže naš izvor i Bosne i nastavlja:

- Tada se posvađao sa suprugom na krv i nož. U telefonskom razgovoru joj je rekao šta će da uraditi i to je i učinio. Ona nije mogla da dođe sebi od šoka. Bila je u Ulcinju tada. To je situacija koja im je oboma promenila pogled na svet i životne probleme. Hvala bogu da nije došlo do ozbiljnijih povreda koje bi mogle da dovedu do fatalnog ishoda. U policiji je priznao da je sam sebe povredio, ali detalje nije želeo da iznosi. Što se policije tiče, taj slučaj je zaključen - tvrdi naš izvor.

Prema rečima našeg drugog sagovornika bliskog reperu, on i njegova supruga imaju prilično turbulentan odnos.

Naneo sebi povrede

1/5 Vidi galeriju Sajfer povredio sam sebe Foto: facebook/Adnan Sajfer Sajfa, Printscreen



- Svađe su bile vrlo učestale. Moralo je negde da eskalira. Ne mogu da kažem da se ne vole, vidi se da se obožavaju, ali nemaju razumevanje jedno prema drugom, već udara tuk na luk - tvrdi on.

Problematični reper bio je hapšen prošle godine, a ranije je proveo dve godine iza rešetaka i to je bio period koji je ostavio dubok trag na njegov život. Tokom tog vremena suočavao se sa sopstvenim demonima, ali i sa surovom realnošću. Iskustvo s robijom nije ga slomilo, već ojačalo. O tome je i on sam pričao.

Sreća u nesreći

- Činjenica je da je velika stvar kad ti je oduzeta sloboda. Neki su to teško podnosili. Više su kukali oni što su osuđeni na šest meseci nego oni čije su kazne bile preko petnaest godina. Moja je bila dve godine. Poštovao sam pravila kuće, tako je i prošlo do samog izlaska na slobodu. Nisam tamo imao sukobe, videli su kakva sam ličnost. Sam sebi organizuješ vreme, doručak, šetnju - rekao je on i dodao:

Sajfer ispričao policiji da se sam ranio dok je čistio pištolj Foto: Damir Dervišagić

- Imali smo posao, svako je imao neko redarstvo, ali iskren da budem, nisam to radio. Imao sam novac, pa su to neki umesto mene radili. Budući da sam imao novac, umeo sam pojedinima da kupujem cigare. Nudili su mi vešeraj, kuhinju, ali to sam odbio jer bih morao da obrijem bradu. Uvek bih se nasmejao i odbio. Igrao bih fudbal i neko bi me zvao na redarstvo, a ja bih platio drugom da to odradi. Meni u zatvoru nije bilo toliko loše, imao sam sreću - otkrio je Sajfer svojevremeno, pa priznao da je u zatvoru bio i njegov brat, zbog čega mu je bilo lakše.

Za vreme ležanja u zatvoru Sajfer je bio u braku sa prvom suprugom, s kojom ima dva sina.

PR timu repera smo poslali konkretno pitanje o ovom slučaju i obavestili ih o našem saznanju, ali oni nisu dostavili odgovor na ovu temu.