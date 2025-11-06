Slušaj vest

Konačno je i Jelena Karleuša dala svoj komentar o mladom pevaču koji je postao jako popularan pevajući tuđe pesme, Jakovu Jozanoviću. On je nedavno imao koncert u MTS dvorani u Beogradu koji je rasprodat za sat vremena, a sada je u rekordnom roku rasprodao i četiri Sava Centra.

Kako kaže Jelena njoj to ništa nije jasno i želi mu da ima svoje pesme i hit.

Na pitanje da li su njene ćerke "odlepile" za njim i tražile karte za koncert, rekla je:

1/6 Vidi galeriju Jelena Karleuša sva u roze boji Foto: Privatna arhiva

- Ne. Čula sam da se priča o nekom dečku koji peva kao karaoke - rekla je Jelena Karleuša i dodala:

- To je fenomen kao kod Prije. Išli su i na Prijine koncerte a da nisu znali mnogi kako izgleda. To je jednostavno kad se desi neki hajp. Stvarno mislim da, kad neko lepo peva i kad je mlad, treba da snima svoje pesme. Lepo je pevati tuđe, ali treba da snimi svoje pesme. Koliko sam shvatila, lep je, mlad i talentovan momak, želim mu da snimi svoje pesme da budu hit. Taj fenomen pevati tuđe pesme i puniti, meni nije jasan.

1/4 Vidi galeriju Jakov Jozinović, koncert u MTS dvorani Foto: Bane T. Stojanovic/ATAImages

O seriji "Crna svada"

- Čula sam, ali nisam ni znala šta je to. Ne gledam ništa naše, alergična sam na domaće serije i domaće glumce. Bila bih bolja glumica od mnogih koje imamo, a nisu nešto mnogo talentovani. Najbolje bih se snašla u hororu ili komediji - istakla je Jelena Karleuša.