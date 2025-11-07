Slušaj vest

Halid Muslimović privodi kraju pripreme za svoj solistički koncert zakazan za 12. novembar u Sava centru. Publika sa nestrpljenjem očekuje ovaj događaj na kojem će uživati uz broje hitove iz višedecenijske karijere čuvenog folk pevača.

On je nedavno gostovao u emisiji "Intrigantno" gde je govorio o brojnim temama, predstavio i prvi deo svoje monografije, a onda je i otkrio da li poznati pevači zarađuju na osnovu njegovih pesama.

"Zove Bađi i kaže da sanja moju pesmu"

- Pre neki dan me je pozvao Bađi i kaže: "Prijatelju, pa ja sanjam ovu tvoju pesmu "Evo ide nevesta", pa po sto puta je pevam". Ja kažem: "Pevaj, ćuti, donosi ti lovu". Mnogi mi kažu da na nekim veseljima, svadbama, pevaju puno mojih pesama, pogotovo tu "Evo ide nevesta" kada su svadbe u pitanju - ispričao je Halid na K1 televiziji pa dodao:

Foto: Dušan Cakić

- I ja često pevam tuđe pesme. Ja koji ne moram. Otpevam ih jer ih volim, jer su mi u srcu.

Halid je iznenadio sve u studiju kada je otkrio koju on pesmu voli da zapeva ili da naruči.

Ulica rađa grešnike

- Ulica rađa grešnike - sa osmehom je rekao.

Tada se poveo i razgovor o njegovom autorskom radu. Halid je, naime, pisao pesme ne samo za sebe, već i za svoje kolege. Voditelje je zanimalo da li je neko od pevača bio nezahvalan.

- Nije. Sami su me zvali, sami tražili i sami odabrali i uzeli. Ponosan sam na sebe kao autora, mada se ja tu ne guram puno, ali imam tu oko 700 autorskih dela - iznenadio je ovim podatskom prisutne, ali i gledaoce.

Halid Muslimović najavio solistički koncert Foto: Boba Nikolić

Halid je ispričao koliko mu je vremena trebalo da napiše neku od pesama, jer, kako je istakao, to uopšte nije lak posao.

- Treba napisati pesmu. Nije to izvođački rad - iskopati četiri metra kanala i to je to. "Ja sam pas bez lanca", četiri godine sam pravio tu pesmu, "Dunjo moja sa ormara" isto tako otprilike. Kod "Dunje" mi je oko teksta pomogao Rasim Ljajić, ja kažem malo je Vegete dodao. Nije lako uraditi dobru pesmu, nije samo sedni i napiši, to mora da dođe, znaju autori najbolje. Žao mi je što smo izgubili Marinu Tucaković, Novicu Uroševića, to su bila dva najjača autora svih vremena - zaključio je Muslimović.