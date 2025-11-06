Slušaj vest

Milica Pavlović sletela je kasno sinoć na beogradski aerodrom i to iz Atine, gde je nekoliko dana boravila zbog rada na novom albumu i druženju da prijateljicom, ali i kompozitorom Fivosom.

Milicu su po dolasku u srpsku prestonicu, a ona je nasmejana i puna utisaka ljubazno stala i proćaskala s nama o stvarima koje su se dogodile u Grčkoj, ali i mnogim aktuelnim temama.

- Odlično sam! A vi? Pravo iz Atine, da. Odakle vi ovako kasno? (smeh) - upitala je vidno raspoložena.

Nakon što smo konstatovali da se svašta dešava u njenom životu proteklih dana, ona je sa istim osmehim rekla:

- Kod mene mnogo lepih stvari, da ti kažem.

U glavni grad Grčke pevačica je otputovala sa drugaricom, a pored druženja sa brojnim prijateljima koje tamo ima, fokus joj je bio na radu sa čuvenim grčkim kompozitorom Fivosom.

- Otišla sam na nekih 5, 6 dana sa drugaricom, jer, kako bih ja rekla, poslednja sunčana nedelja u blistavoj, sunčanoj Atini. Znala sam da ću otići do studija kod mog kompozitora Fivosa. Jednog od, koji radi sa mnom, i bilo mi je prelepo jer smo svašta nešto lepo smo uradili, ali čućete, o tom - potom.

Uveliko i užurbano radi na pripremi za koncert "Kraljica juga 2", koji će 26. decembra održati u hali Čair, u Nišu, odakle je sve i krenulo pre dve godine - tačnije njena prva koncertna turneja.

Na pitanje kako sve postiže, pa i da u Zagrebu ide na pripreme za koncert, rekla je:

- Vidiš ti kako ja sve to mogu, kad čovek ima želju, kada ima puno ljubavi u sebi, kad poštuje, odnosno kada se trudi da poštuje publiku koliko i ona njega, onda sve ide.

Upitali smo je i o odluci da prekine nastup pred ponoć, pred Dan žalosti 1. novembra, konstatujući da su neke njene kolege i tog dana pevale.

- Svako radi onako kako oseća i kako misli da treba. Ja se trudim da radim po svom osećaju. Mene čak da pitate, možda nije ni trebalo da se desi taj nastup.

Poslednjih dana, Milica je na udaru pojedinih kolega među kojima su Dara Bubamara i Aca Lukas. Međutim, nije želela da komentariše sve što su izjavljivali na njen račun.

- Ostaviću vas da vi radite posao zbog kog ste došli, a reći ću vam da toliko blistam iznutra, a nadam se i spolja, da nećemo da prljamo ovu moju lepu energiju sa takvim pitanjima. (smeh)

Oko o čemu se pričalo proteklih dana je i situacija koju je Ceca Ražnatović doživela u Velesu, u Makedoniji, kada joj je devojka iz prvog reda na koncertu dodala zastavu bugarske na kojoj je bio njen lik.

Milicu smo pitali da li se možda čula sa njom i da li je ispratila peh koji joj se dogodio.

- Nisam se čula, iskreno nisam ispratila. Ali, slušam tebe šta govoriš, da se desio peh. Ja sam sigurna da je to bio peh, mi smo tu da širimo ljubav, muziku, pesmu, i sigurna sam da je Ceca kao takva samo to i radila. Ali, nisam ispratila da bih mogla detaljnije da pričam na tu temu - rekla je Milica za Telegraf, nakon čega se uputila ka svom domu.