Pevačica Ana Bekuta veruje u poredak zvezda i njihov uticaj na naše života, pa tako neretko pita astrologa za bitne događaje u njenom životu.

Naime, Ana je jednom prilikom otkrila oko čega se konsultuje sa astrologom.

- Nije baš oko svega, ali oko tih krupnih stvari u životu kada da objavim album, kada da radim koncert, kada da počnem da snimam... Šta su to loši aspekti za mene, da se pripazim i pričuvam, kada da ne vozim. Meni ti saveti uvek koriste i značajni su - ispričala je pevačica jednom prilikom za "Grand".

Iako je zvanično u penziji, astrološkinja joj je rekla da ona prava penzionerka nikad neće biti.

- To mi je rekla moja astrologica, nema šanse da odem u penziju, kaže: "Ti i penzija, ma nema šanse" - rekla je Ana.

Takođe, astrolog joj je svojevremeno predvideo veliku ljubav koju je doživela sa političarem Milutinom Mrkonjiće, kojeg već četiri godine, otkako je preminuo, čuva od zaborava.

"Još uvek sabiram i oduzimam"

Inače, Ana veoma teško podnosi gubitak partnera, a jednom prilikom govorila je bolnoj temi.

- Iako je tri i po godine medijskog ćutanja bilo potrebno da se saberem i da vidim kako dalje, odlučujem koliko se to može. Bilo je teško. U isto vreme radila sam svoj posao, i to mi je bio spas, izlaz, lek. S druge strane, ta tišina mi je prijala. Lakše mi je da samo pevam i da kroz pesmu izbacim emocije – priznala je Ana za "Premijeru vikend specijal"i dodala:

– Još sabiram i oduzimam. Uvek je učestvovao u mom životu koliko je mogao. Podržavao me je u svakom segmentu porodičnog života, ništa nije remetilo moj način života. Bili smo ostvareni i ozbiljni ljudi. Između nas je bila ljubav puna poštovanja i poverenja.

