Anita Stanojlović otvorila je dušu o odnosu sa Filipom Đukićem i nije mogla da zadrži suze dok je pričala o nemu.

- Nisam plakala zbog toga, on je napolju bio sa mnom i bio sa još ko zna koliko devojaka. Naravno me to ne remeti, jer znam da Teodoru ne gleda kao devojku koju čeka da se vrati. On nije normalan. Da ga ja želim da, ali ja ne želim da se ponižavam. Filipu se sviđa druga devojka koja je napolju i koja se vratila u Srbiju, kakva Teodora i kakvi bakrači - rekla je Anita.

S druge strane, Filip se "prao" od Anite i isticao da se među njima nije ništa dogodilo.

Anita Stanojlović ušla u Elitu Foto: Printscreen

Filip se ogradio od odnosa sa Anitom

- Ona mi nije devojka, nikad nismo imali ništa, ne želim tu temu - rekao je Filip.

- Ta devojka postoji dugo, mi smo napravili kombinaciju. Niko nije spominjao vezu, ali čemu potreba da da povoda da mogu da me ponižavaju. Ja te neke stvari znam, samo me je povredilo da si im dao povoda, molila sam te da ne radimo te stvari. Ja te gotivim kao prijatelja, ja sve znam. Ja sam se borila da se predstavim da sam se promenila, a sad nemam opravdanje - rekla je Stanojlovićeva.

- To za dete ja znam, ne gledam te kao nešto ozbiljno, ni ti mene ne gledaš ozbiljno, ali čemu to, kad znaš da me ljudi ne podnose, svi će mi j*bati mater, ja nemam prava da se odbranim. Ispada da sam ja paćenica koja trčim za tobom, gledaju me kao debila sada. Trebalo je da me zaštitiš, a ne da im daš povoda da me gaze ovde - plakala je zadrugarka.

- Da li sam rekao da nismo zaljubljeni, da li sam rekao da ti hoćeš da budemo u kombinaciji, šta sam uradio - naveo je Đukić.

