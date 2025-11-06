Lukas o Atini Ferari

"Naša afera je godinama trajala"

- Godinama je trajala. Sad se kajem što nije bila jedna noć. Ovo je bilo godinama unazad i noći i noći unazad. Žao mi je što je Aleksandar Vuksanović tako odreagovao i što nije imao dovoljno hrabrosti da javnosti prizna kao ja, celokupnu istinu. Ja kada sam bila dovedena taj dan od strane medija, pred svršen čin, tako što su mi pokazali fotografiju i snimak - ja bih ispala najveće đubre kada bih rekla da ne želim to da komentarišem ili da sam rekla: "Bože sačuvaj, to nisam ja" ili "ja nemam veze s tim". Ja sam osoba koja je iskrena i pravična ceo život i možda zbog te svoje iskrenosti uglavnom u životu naj**bem, ali nije mi žao jer idem srcem i dušom, nikada ne idem mozgom, ali mi nije žao. Samo sam rekla istinu o odnosu Ace Lukasa i mene. Mislim da on kao jedna velika zvezda ne bi trebalo da se nadovezuje, tako što se nadovezuje na te intervju zadnjih noći... Smatram da je Lukas osoba bez svog karaktera, bez svog ja, bez svog zdravog razuma... Mislim da nije zaslužan da išta komentariše,a ne da laže izmišlja. Za sve to što sam ja rekla o našem odnosu, postoje naravno i dokazi i fotografije i snimci. Pre par godina sam i očekivala ovakav udarac s njegove strane, znala sam da ta naša veza neće trajati večno i da se nažalost neće slavno završiti. Kroz sve te godine kroz koje sam ga sve bolje i bolje upoznavala, ja sam shvatila da on uopšte nije tip muškarca koji meni odgovara. Onda sam s vremena na vreme, kad se setim, tako nešto zabeležila i usnimila, jer sam znala kada će doći trenutak kada će reći: "Ja ne poznajem tu osobu, Bože sačuvaj. Ja ne znam ko je ona", jer to u principu govori za sve devojke. Za svaku koju ste ga pitali, on je rekao "Što je babi milo, to joj se i snilo" ili "Nije ni prošla pored mene"... Dobro nije i izjavio za mene da ne zna ko sam, pošto odlično zna ko sam. Dve godine pre nego što smo se upoznali me je molio i smarao da se upoznao, preko poruka i poziva. Obećavao je kule i gradove, ja nikada na to nisam pristala niti sam htela da dođem kod njega u stan da se upoznao kao druge devojke, jer je to način njegovog ponašanja. Odredila sam svoje uslove, on je pristao na to, došao je po mene kolima i izašli smo u jedan restoran baš ovde u blizini, sećam se toga - rekla je Atina koja se osvrnula na njegove uvrede.