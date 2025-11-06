"PSIHOPATA ŽENSKI, ODBEGLI IZ LUDNICE!" Lukas konačno otkrio istinu o aferi sa kontroverznom starletom: Evo šta se dešavalo iza zatvorenih vrata
Aca Lukas je gostovao kod Bokija 13, gde je prokomentarisao Atinu Ferari, koja ga u poslednje vreme često pominje u negativnom kontekstu. Iako je do sada ćutao, folker je rešio da konačno progovori. Lukas je poručio da ne želi ni da izgovori njeno ime, ali je jasno dao do znanja šta misli o njenim izjavama.
Lukas o Atini Ferari
- Sad ću ti reći jednu stvar. Šta je ova, ovaj, onaj… Neću da pominjem. Psihopata ženski, odbegli iz ludnice. Ona što ne zna L da kaže, a priča zadnja tri meseca samo o meni. Kako je sa mnom u vezi, kako mi peglala košulje.I kako mi ta Fevalita, to ide na Jutjub non stop… Neka budala! Ja je poznajem, bila je kod mene tri, četiri puta, ali ne sama, bila je u društvu, nebitno - rekao je Lukas.
Na to ga je Boki 13 prekinuo pitanjem da li mu je zaista peglala košulje, a Lukas je u svom maniru odgovorio:
- Ona peglala?! Ona ne zna kako izgleda pegla! Treba da joj daš mapu do kuhinje da dođe!
"Naša afera je godinama trajala"
Atina Ferari nedavno je šokirala priznanjem da je navodna veza s Lukasom trajala godinama, te dodala da se danas kaje što njihova priča nije bila samo jedna noć. Istakla je da je uvek bila iskrena, dok, kako je otkrila, folker nije imao hrabrosti da javno prizna istinu o njihovom odnosu.
- Godinama je trajala. Sad se kajem što nije bila jedna noć. Ovo je bilo godinama unazad i noći i noći unazad. Žao mi je što je Aleksandar Vuksanović tako odreagovao i što nije imao dovoljno hrabrosti da javnosti prizna kao ja, celokupnu istinu. Ja kada sam bila dovedena taj dan od strane medija, pred svršen čin, tako što su mi pokazali fotografiju i snimak - ja bih ispala najveće đubre kada bih rekla da ne želim to da komentarišem ili da sam rekla: "Bože sačuvaj, to nisam ja" ili "ja nemam veze s tim". Ja sam osoba koja je iskrena i pravična ceo život i možda zbog te svoje iskrenosti uglavnom u životu naj**bem, ali nije mi žao jer idem srcem i dušom, nikada ne idem mozgom, ali mi nije žao. Samo sam rekla istinu o odnosu Ace Lukasa i mene. Mislim da on kao jedna velika zvezda ne bi trebalo da se nadovezuje, tako što se nadovezuje na te intervju zadnjih noći... Smatram da je Lukas osoba bez svog karaktera, bez svog ja, bez svog zdravog razuma... Mislim da nije zaslužan da išta komentariše,a ne da laže izmišlja. Za sve to što sam ja rekla o našem odnosu, postoje naravno i dokazi i fotografije i snimci. Pre par godina sam i očekivala ovakav udarac s njegove strane, znala sam da ta naša veza neće trajati večno i da se nažalost neće slavno završiti. Kroz sve te godine kroz koje sam ga sve bolje i bolje upoznavala, ja sam shvatila da on uopšte nije tip muškarca koji meni odgovara. Onda sam s vremena na vreme, kad se setim, tako nešto zabeležila i usnimila, jer sam znala kada će doći trenutak kada će reći: "Ja ne poznajem tu osobu, Bože sačuvaj. Ja ne znam ko je ona", jer to u principu govori za sve devojke. Za svaku koju ste ga pitali, on je rekao "Što je babi milo, to joj se i snilo" ili "Nije ni prošla pored mene"... Dobro nije i izjavio za mene da ne zna ko sam, pošto odlično zna ko sam. Dve godine pre nego što smo se upoznali me je molio i smarao da se upoznao, preko poruka i poziva. Obećavao je kule i gradove, ja nikada na to nisam pristala niti sam htela da dođem kod njega u stan da se upoznao kao druge devojke, jer je to način njegovog ponašanja. Odredila sam svoje uslove, on je pristao na to, došao je po mene kolima i izašli smo u jedan restoran baš ovde u blizini, sećam se toga - rekla je Atina koja se osvrnula na njegove uvrede.
Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: