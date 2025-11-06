Slušaj vest

Bivša rijaliti učesnica Ena Čolić tvrdi da je nepoznata ženska osoba uhodi i uznemirava zbog čega će morati da se obrati policiji.

Po izlasku iz rijalitija Ena Čolić i Jovan Pejić Peja rešili su sve nesuglasice, a godinu dana ljubavi čestitala im je i Pejina majka Zlata Petrović sa kojom je Čolićeva sada u odličnim odnosima.

Njihova sreća, tvrdi Čolićeva nije svima po volji, pa se služe svakakvim stvarima kako bi uticali na njenu i Pejinu vezu.

"Ima ljudi koji mene ne vole"

- Ima ljudi koji mene ne vole i rade sve kako bi uništili moju sreću, a to je on. Pokušavaju da utiču na našu vezu na najgori mogući način. Postoji jedna devojka, planiram da odem da je prijavim u policiju. Ne znam ko je ona, znam samo kako je upisana na Instagramu. Ne mogu da živim od te osobe. Pokušavam da iskuliram da ne reagujem, ali već je počela ozbiljno da me ugrožava - ispričala je Čolićeva na Red televiziji.

Prema njenim rečima, osoba od koje strahuje zna svaki njen korak.

"Znam samo da je ženska osoba"

- Kad idem bez Peje u grad ona aktivira ljude da me isprate gde sam. Stvarna osoba je iza tog profila ali nisam uspela da saznam ko je u pitanju. Znam samo da je ženska osoba, koja se bavi svim i svačim. Bila sam kod Zlate, Pejine mame kući, ona je opisala taj događaj kao da je bila prisutna, a onda mi piše da sam ja Peju terala da me vodi kod mame i da me je Zlata pozvala iz sažaljenja - navela je Čolićeva, koju je Zlata nedavno obradovala skupocenim darom.

