Muzička zvezda, Saša Matić objavio je drugi deo albuma “Noćas nam ne gine ljubav - Part 2”, koji je u samo 24 sata postao pravi muzički fenomen. Četiri nove pesme: “Sivraj rode”, “Stani malo”, “Dalje” i “Daleko” našle su se u trendingu, potvrđujući da publika s jednakim žarom prati svaki novi korak jednog od najvoljenijih pevača na domaćoj sceni.

Foto: Kamard produkcija

Ovaj nastavak albuma nastao je u saradnji sa kompanijom Telekom Srbija, zvaničnim prijateljem izdanja, i predstavlja logičan nastavak priče započete prvim delom koji je objavljen u aprilu. Tada su pesme “Noćas nam ne gine ljubav”, “Krematorijum za ljubav”, “Sile zle” i “Bolje nikad nego kasno” postale hitovi koji su obeležili godinu.

U realizaciji drugog dela albuma Saša Matić je ponovo okupio vrhunski autorski tim: Dragana Brajovića Braju, Jelenu Trifunović, Dejana Kostića, Baneta Opačića, Bojana Vasića, Marka Cvetkovića, Sašu Miloševića Mareta i Marka Mahonija - čija saradnja donosi savršen spoj tradicije, emocije i savremenog zvuka po kojem je Matić prepoznatljiv na domaćoj muzičkoj sceni.

“Raduje me kada od svojih saradnika čujem da pesme sjajno prolaze na najvećoj muzičkoj platformi. Svaka od ovih pesama nosi moju emociju i deo mog života. Publika uvek prepozna iskrenost i to je ono što me najviše raduje. Hvala svima koji slušaju, dele i pišu mi poruke - to mi daje snagu da nastavim dalje“, rekao je Saša.

Na njegovom YouTube kanalu pojavilo se više od 400 komentara, a samo neki od njih glase: „Ono kad se naježiš na prvo slušanje“, „Saši ne trebaju spotovi kad pesme kidaju“, „Pesme su odlično legle Saši, svaka čast!“

Publika je još jednom potvrdila da Saša Matić ne mora da juri trendove da bi bio aktuelan - dovoljno je da bude svoj. Emocija, prepoznatljiv glas i pesme koje diraju u srce i ovog puta dokazale su da muzika, kada je iskrena, ne poznaje rok trajanja.