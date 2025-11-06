Slušaj vest

Pevačica Andreana Čekić retko je govorila o razvodu od Ivana Miladinovića, sa kojim je pored ljubavne veze, imala i poslovnu saradnju. U jednom od retkih intervjua ispričala je da se njihov brak završio jer u njemu više nije bilo ljubavi.

- Svoj novac je štedeo, nikada njegov dinar nisam uzela niti mi je trebao, ali takođe nikad od njega nisam dobila poklon, dok je on od mene imao u svako doba finansijsku pomoć i poklone. Radeći sa mnom kupio je stan, završio je kuću, kupio gliser, i luksuzna vozila. Da se razumemo, njemu je oduvek finanskijska stabilnost bila fokus, nikada ljubav, nikada ja kao žena i supruga -rekla je pevačica tad za domaće medije i objasnila šta je pravi razlog razvoda sa Ivanom.

"Nisam mogla da pređem preko prevara"

- Razlog za naš razvod jeste to što nisam mogla da pređem preko prevara, podmuklog dopisivanja sa drugim ženama, psihičkog terora, takimičenja sa mnom u poslu, kao ni preko činjenice da je sve to dovelo do toga da se ne volimo, što je glavni razlog. Mesecima posle moje odluke molio me je da se predomislim, da pokušamo ponovo, čak i onda kada sam mu rekla da imam nekoga i da sam srećna u novoj vezi. Pošto nisam želela da mu se vratim, proradila je sujeta, pa je odlučio da mi napravi pakao - rekla je pevačica koja je ubrzio uplovila u vezu sa Markom Miloševićem, koji ju je zaprosio na proslavi njenog 35. rođendana.

Zanimljivo je da je pevačica nakon razvoda uplovila u vezu sa Markom Miloševićem, koji je u to vreme bio oženjen. Spekulisalo se da je zbog nje napustio ženu, ali uprkos svemu, njihova romansa nije opstala.

U životu treba raditi kako ti srce kaže - rekla je jednom prilikom pevačica, ali nije htela previše da se bavi optužbama na svoj račun, da je ljubavnica i da je drugima uništavala veze.

Bila u u sukobu sa Gabrijelom Pejčev

Andreana Čekić se 2019. godine našla u centru skandala zbog veze sa oženjenim Markom Miloševićem, a u sve su tada upleli i Gabrijelu Pejčev koja je na račun koleginice iznela niz uvreda zbog kojih se, kako sada kaže, kaje.

- Mi se nikada nismo svađale direktno, spekulisalo se dosta o našem odnosu. Sada kada smo se videle i kada su nam se ukrstili pogledi, samo smo se nasmejale i izgrlile. Nema mesta nekom odnosu koji nije okej. Kajem se zbog izrečenog, dosta su ljudi uticali sa strane. I onda je bila dosta mlađa kao i ja, treba to pustiti. Greške su tu da se prave, ali na njima se uči ako ništa drugo.

