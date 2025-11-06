Slušaj vest

Ervin Mujaković veliku popularnost stekao je kada je ušao u rijaliti "Veliki brat", a kasnije i učešćem u "Parovima". Inače, Ervin je šokirao javnost i kada je izjavio da je bio intiman sa 550 žena u životu.

On se povukao iz javnosti, posvetio treninzima i putovanjima, kao i oporavku nakon teške povrede kičme. Mujaković se suočio se sa teškim životnim izazovom nakon povrede kičme koja ga je ostavila nepokretnim. Uz podršku svoje devojke iz Slovenije, uspeo je da prebrodi najteže trenutke i ponovo stane na noge. Danas se polako vraća treninzima, ali priznaje da je daleko od forme po kojoj je bio poznat.

- Povredio sam se početkom 2022. godine u teretani prilikom izvođenja vežbe, radio sam ogromnim težinama i sigurno je to doprinelo povredi - ispričao je sada Ervin koji se ugojio 30 kilograma, pa dodao:

Ervin Mujaković danas

- Posle treninga, kada sam se ohladio, nisam se mogao pomeriti. Otišao sam u bolnicu i tamo ostao. Onda sam svakodnevno bio na jakim tabletama i injekcijama, blokadama za bolove. Skoro tri meseca sam bio nepokretan, bio sam u kolicima. Negde u trećem mesecu te godine sam ponovo učio hodati. Bilo je preteško, krenuo sam sa malim distancama i onda iz dana u dan povećavao.

