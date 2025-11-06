Slušaj vest

Zorica Erić, nekadašnja pobednica muzičkog šoua „Nikad nije kasno“, se pre dve godine upisala kao najmlađa baka na estradi, a sad je objavila ponovo radosne vesti.

Naime, Zorica je otkrila na Instagramu da je njena ćerka u blagoslovenom stanju.

- Ova gospođetina sa fotografije će biti baba po drugi put. Eto tako - napisala je Zorica Erić u opisu fotografije, nakon čega su usledile čestitke.

Pevačica Zorica Erić i nekadašnja pobednica muzičkog takmičenja "Nikad nije kasno", svojevremeno je otkrila tužne detalje iz prošlosti, kada je kao srednjoškolka čuvala ostavljenu devojčicu.

Ponosna baka objavla je i snimak sa ultrazvuka, a koliko je srećna svedoče njene objave u kojima ističe da ne može da dočeka da ugleda drugo unuče.

Inače, Zorica Erić je u 44. godini postala baba malenom Vuku.

Zorica godinama bila u kandžama droge

Podsetimo, Zorica je godinama bila u kandžama droge, o čemu je otvoreno govorila.

Pevačica Zorica Erić i nekadašnja pobednica muzičkog takmičenja "Nikad nije kasno", svojevremeno je otkrila tužne detalje iz prošlosti, kada je kao srednjoškolka čuvala ostavljenu devojčicu.

- Sećam se svakog trenutka tog dana pre tačno dvadeset godina. Uselili smo se u naš skockani stančić i krenuli zajedno dan po dan. Uh, šta smo sve preživeli! Svega je bilo. Smeha, suza, ljubavi… I evo nas i dalje trajemo. Sve smo stvorili samo nas dvoje, sve što imamo je samo naše i ponosna sam zbog toga. Imamo zlatnu decu koju smo zajedno vaspitali da budu ovakvi kakvi jesu. Imamo i našeg Vuka. Imamo sve. Idemo dalje, dan po dan, do kraja života – istakla je Zorica tada.

Ona je tada priznala da je gledala samo sebe i svoj porok.

- Prosto, to me je sve izobličilo u svakom smislu, i kao majku i kao ženu i kao sestru. Bila sam vrlo sebična i samo sam mislila na svoja zadovoljstva. I kada sam razgovarala sa mojom doktorkom, pitala sam je da li je to bio samo moj bezobrazluk, dođeš u tu situaciju da samo misliš na sebe. Doktorka mi je objasnila da posle toliko vremena konzumacije narkotika izubila sam vezu sa realnošću i tu vezu za druge – rekla je ona za Grand.

