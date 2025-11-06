IZVUKLA SE IZ KANDŽI DROGE, PA POSTALA NAJMLAĐA BAKA NA ESTRADI! Pevačica obradovala sve srećnim vestima, pljušte čestitke
Zorica Erić, nekadašnja pobednica muzičkog šoua „Nikad nije kasno“, se pre dve godine upisala kao najmlađa baka na estradi, a sad je objavila ponovo radosne vesti.
Naime, Zorica je otkrila na Instagramu da je njena ćerka u blagoslovenom stanju.
- Ova gospođetina sa fotografije će biti baba po drugi put. Eto tako - napisala je Zorica Erić u opisu fotografije, nakon čega su usledile čestitke.
Ponosna baka objavla je i snimak sa ultrazvuka, a koliko je srećna svedoče njene objave u kojima ističe da ne može da dočeka da ugleda drugo unuče.
Inače, Zorica Erić je u 44. godini postala baba malenom Vuku.
Zorica godinama bila u kandžama droge
Podsetimo, Zorica je godinama bila u kandžama droge, o čemu je otvoreno govorila.
- Sećam se svakog trenutka tog dana pre tačno dvadeset godina. Uselili smo se u naš skockani stančić i krenuli zajedno dan po dan. Uh, šta smo sve preživeli! Svega je bilo. Smeha, suza, ljubavi… I evo nas i dalje trajemo. Sve smo stvorili samo nas dvoje, sve što imamo je samo naše i ponosna sam zbog toga. Imamo zlatnu decu koju smo zajedno vaspitali da budu ovakvi kakvi jesu. Imamo i našeg Vuka. Imamo sve. Idemo dalje, dan po dan, do kraja života – istakla je Zorica tada.
Ona je tada priznala da je gledala samo sebe i svoj porok.
- Prosto, to me je sve izobličilo u svakom smislu, i kao majku i kao ženu i kao sestru. Bila sam vrlo sebična i samo sam mislila na svoja zadovoljstva. I kada sam razgovarala sa mojom doktorkom, pitala sam je da li je to bio samo moj bezobrazluk, dođeš u tu situaciju da samo misliš na sebe. Doktorka mi je objasnila da posle toliko vremena konzumacije narkotika izubila sam vezu sa realnošću i tu vezu za druge – rekla je ona za Grand.
