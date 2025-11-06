Slušaj vest

Ivana Veljković, bivša supruga Kristijana Golubovića, nakon razvoda ostala je da živi u stanu koji su Kristijan i ona kupili u Kraljevu sa njihovom ćerkom.

Ivana i Kristijan su u braku dobili ćerku Veru 2015. godine, a samo par godina kasnije Kristijan je Ivanu prevario u rijalitiju, nakon čega se iselio iz stana u Kraljevu i preselio za Beograd.

Ivana je ostala u rodnom mestu

1/8 Vidi galeriju Ivana Veljković Foto: Damir Dervišagić, Nikola Anđić

Kristina Spalević, sa kojom je prevario Ivanu, rodila mu je dva sina, ali i dalje se nisu venčali. Naime, Golubović se još nije razveo u crkvi od Ivane.

Ivana je ostala u rodnom mestu, a komšije kažu da je tiha i neprimetna, te da svakodnevno sa naslednicom šeta pored Ibra. Radi u jednoj firmi i vodi miran život, a o Goluboviću skoro nikome ne priča.

Inače, Kristijan često spominje Ivanu kao ženu kojoj je naneo mnogo zla i da će se do groba kajati zbog svega što joj je uradio.

- Sa Ivanom sam venčan u crkvi jednom i zauvek! I za sto godina ću o njoj misliti da je najposebnija osoba u mom životu! Da bismo se crkveno razveli, treba patrijarh lično da nas rastavi, a ja na to nikada ne bih pristao - rekao je Golubović za medije nakon što je Kristina već bila deo njegovog života, ali kasnije je promenio stav.

Kristijan viđa ćerku Veru, a njegova sadašnja izabranica bavi se uplatom alimentacije i svega ostalog što je potrebno njegovoj ćerki.

Kristina i Ivana su u kontaktu i imaju korektan odnos

1/8 Vidi galeriju Ivana Veljković, bivša žena Kristijana Golubovića Foto: Nikola Anđić, Damir Dervišagić

- U kontaktu su non-stop. Kristina pomaže, nosi, bira garderobu za malu, šalje... Njih dve imaju bolji kontakt nego ja i moja bivša žena - istakao je nedavno Golubović.

Kako je Spalevićeva ranije pričala Golubović i ona su poslali zahtev u crkvu Sveti Sava u Nemačkoj, gde je on venčan, ali procedura oko crkvenog razvoda, ni nakon toliko godina nije završena.

Međutim, nakon nedavne svađe, kada je Kristina napustila Kristijana i odvela sinove on joj je obećao da će se venčati ako se vrati. Sada pokušavaju da ubrazaju raskidanje crkvenog braka sa bivšom Golubovićevom ženom, kako bi nakon pet godina zajedničkog života stali pred oltar.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: