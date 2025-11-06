Slušaj vest

Anita Stanojlović i Dačo Virjević su porazgovarali o odnosu Maje Marinković i Filipa Đukića, kada je Dača izneo sva svoja saznanja.

- Anđelo i ja smo se trudili da pokažem moju bolju stranu - rekla je Anita.

- Ja znam šta Maja radi - rekao je Dačo.

Filip Đukić Foto: Boba Nikolić

- Ona to meni radi uvek - rekla je Anita.

- Ona ti vraća na najniže. Oni su se smuvali, ja video. Oni su bili pijani i Bora kaže: "Šta se buniš za Filipa kad znamo šta je bilo spolja". Oni neće da se to spominje. Asmin je pokušao da odbrani to, ali je pomešao i rekao da je Mina to rekla - rekao je Dačo.

- Maja uvek udara najniže, ali on neće da odbrani - rekla je Anita.

U video-prilogu pogledajte detaljnije:

Ne propustiteStarsANITA PLAČE I JECA NA SAV GLAS! Ljubav je potpuno uništila, Filip odmah reagovao: Da li sam rekao da nisam zaljubljen?
Slika zaslona 2025-11-03 u 23.19.51.png
Stars"AKO JU JE VERIO NE ZNAČI DA JE NJEGOV POSED" Teodorina majka besna zbog Bebice: Ona gleda Filipa jer joj je intrigantan, a Nenad joj psuje roditelje
Teodora Delić finale elite 8
Rijaliti"SINA NISAM VIDEO GODINAMA" Anđelo Ranković nema kontakt o ocem, ne poznaje ni svoju polubraću: Nadam da će nekad okrenuti moj broj telefona
Anđelo Ranković tvrdi da je Zorica Marković u dugovima
StarsJANJUŠ ODLEPIO ZA MAJINIM GRUDIMA! Mislio da ga kamera ne snima pa je ispipao celu, vlažni kadrovi u Eliti

 Pogledajte dodatni snimak:

STARS EP559 Izvor: kurir tv