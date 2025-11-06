Dača otkrio tajnu vezu u Eliti
RAZOTKRIVENA NAJVEĆA TAJNA ELITE 9! Ovaj par se tajno voli, a kada se za to bude saznalo nastaće haos epskih razmeza u Beloj kući
Anita Stanojlović i Dačo Virjević su porazgovarali o odnosu Maje Marinković i Filipa Đukića, kada je Dača izneo sva svoja saznanja.
- Anđelo i ja smo se trudili da pokažem moju bolju stranu - rekla je Anita.
- Ja znam šta Maja radi - rekao je Dačo.
- Ona to meni radi uvek - rekla je Anita.
- Ona ti vraća na najniže. Oni su se smuvali, ja video. Oni su bili pijani i Bora kaže: "Šta se buniš za Filipa kad znamo šta je bilo spolja". Oni neće da se to spominje. Asmin je pokušao da odbrani to, ali je pomešao i rekao da je Mina to rekla - rekao je Dačo.
- Maja uvek udara najniže, ali on neće da odbrani - rekla je Anita.
