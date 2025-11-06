Slušaj vest

Na jednom prestoničkom događaju pojavila se naša najpoznatija influenserka Zorana Jovanović Zorannah.

Ona je zablistala na crvenom tepihu, a u kratkoj izjavi za medije otkrila ono što zanima sve njene fanove.

Zorannah tvrdi da neće biti svadbe Foto: Damir Dervisagić, Damir Dervišagić

Neće biti svadbe

Na početku novinari su je pohvalili kako izgleda nikad bolje.

"Hvala, malo evo kapuljače, sve je nekako tu", rekla je pa se nadovezala da li su joj nedostajali ovakvi događaji.

Zorannah otkrila da neće biti svadbe Izvor: Kurir

"Jesam i nisam, ali trebalo mi je malo vremena da se našminkam i izađem iz kuće pošto sam tamo uvek u trenerci i bez šminke, ali lepo je", kaže pa otkriva ono što sve zanima.

"Neće biti svadbe, nije to nekako u mom stilu, teško je uklopiti dve potpuno različite grupe ljudi", zaključila je Zorannah i ušetala u svečanu salu.

