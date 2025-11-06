Zorannah rekla da nema ništa od svadbe, tvrdi da on i ona imaju potpuno dve različite grupe ljudi
NEMA NIŠTA OD SVADBE! Zorannah se pojavila na crvenom tepihu pa šokirala svojom izjavom: Previše smo različiti
Na jednom prestoničkom događaju pojavila se naša najpoznatija influenserka Zorana Jovanović Zorannah.
Ona je zablistala na crvenom tepihu, a u kratkoj izjavi za medije otkrila ono što zanima sve njene fanove.
Zorannah tvrdi da neće biti svadbe Foto: Damir Dervisagić, Damir Dervišagić
Neće biti svadbe
Na početku novinari su je pohvalili kako izgleda nikad bolje.
"Hvala, malo evo kapuljače, sve je nekako tu", rekla je pa se nadovezala da li su joj nedostajali ovakvi događaji.
"Jesam i nisam, ali trebalo mi je malo vremena da se našminkam i izađem iz kuće pošto sam tamo uvek u trenerci i bez šminke, ali lepo je", kaže pa otkriva ono što sve zanima.
"Neće biti svadbe, nije to nekako u mom stilu, teško je uklopiti dve potpuno različite grupe ljudi", zaključila je Zorannah i ušetala u svečanu salu.
