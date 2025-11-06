Slušaj vest

Pevačica Snežana Mišković Viktorija na polju karijere postigla je brojne uspehe, ali su njen privatni život obeležile velike patnje. Prolazila je kroz različite faze tokom života, a osim što je u muzici postigla neverovatan uspeh, ona je doživela i neke tragedije koje su je obeležile.

Viktorija se udavala dva puta, međutim, nije se usrećila. Godine 1982. godine udala se za momka sa kojim se zabavljala tek deset dana, a brak im se ubrzo pretvorio u pakao. Kada je počeo rat u Jugoslaviji, tada su krenuli i problemi u njihovom braku.

"Izabrao je narkotike"

Nakon više od decenije njih dvoje su se razveli, jer se on drogirao, a nakon toga nisu bili ni u kontaktu. Tek krajem 2011. godine pevačica je saznala da je njen prvi suprug preminuo od gladi i hladnoće. Zbog droge je izgubio sve i postao je beskućnik, a njegovo telo je pronađeno na ulici gde je prosio.

- Onda je krenuo raspad sistema. Između mame i žene, između žene i narkotika. Izabrao je narkotike. Dan danas ne znam gde je. Jednom su mi javili da je mrtav, ja se isplakala, kukala, a on, nije se ni javljao, krio se od dugova. Kada sam videla da mu nema povratka, razveli smo se. To je bilo 1993. godine i od tada smo izgubili svaki kontakt - otkrila je Viktorija jednom prilikom.

Nakon razvoda od prvog muža, Viktorija je sreću potražila pored izabranika sa kojim je živela u vanbračnoj zajednici, u kojoj su dobili ćerku Taru. Međutim, ni ta ljubav nije imala srećan kraj. Usledila je borba za starateljstvo nad naslednicom.

- Ona je rasla sama sa mnom. Završila srednju školu, izgurali smo sve to. Tada nisam mogla ni da radim. Kod babe nije htela ni dan da bude. Rođendan joj ne čestita. Rekao je: 'Dok ti majku ne oteram u ludnicu, neću stati!', što nije daleko. Ne uzimam mu alimentaciju, ali nema veze, ja se samo molim da se njih dvoje spoje - ispričala je pevačica pre nekoliko godina svojim cimerima tokom učešća u jednom rijaliti programu.

"Heroin sam probala iz znatiželje"

- Tek u trideset trećoj sam prvi put videla heroin, ovu drogu su koristili muzičari sa kojima sam snimala ploču. Videla sam da ti ljudi ne funkcionišu bez toga. Ja sam po tom pitanju bila prava neobrazovana seljanka, koja ništa o tome nije znala. Pojma nisam imala da uzimanje droge može da dovede do situacije da čovek umre od obične upale pluća, od gripa, da propada ceo organizam, stradaju kosti. Gledala sam jednog prijatelja koji je svoj zub izvadio prstima. Heroin sam probala iz znatiželje, neznanja i radoznalosti. Posle završetka snimanja, nakon što sam ga uzela, osećala sam se kao da me je savladao grip. Kolege su mi rekle da je to početak krize. Pobegla sam ubrzo na more i više nikad nisam pogledala to svojim očima. Iglu nikad nisam probala. To sam gledala samo u "Petparačkim pričama" - ispričala je ona nedavno.

Viktorija je tek skoro otkrila traumatično iskustvo koje je imala kada je izgubila dete.

- Negde oko 11 ja odem u toalet i onda se desilo nešto neverovatno. Izbacila sam plod - prisetila se Viktorija tragičnog događaja koji je doživela tokom devedesetih godina, dan nakon velikog koncerta koji je održala tada u Skoplju.

