Poznata pevačica Sanja Vučić pojavila se na rođendanu jednog brenda u beogradskom hotelu.

Ona je blistala u crnoj satenskoj haljini, a pred sam događaj porazgovarala je sa novinarima.

"Imala sam mnogo grešaka"

Sanja nam je za početak otkrila koliko se dugo sprema pred neki ovakav događaj.

"Ne volim previše vremena da odvajam na spremanje, volim da je to kratko i efikasno, sve sam završila za sat vremena", rekla je ona, a mi nismo mogli da ne primetimo kako uklanja tetovažu sa ramena.

Sanja Vucic mami uzdahe dubokim dekolteom Izvor: Kurir

"Da, još par tretmana i skroz je gotova", bila je kratka, a nas je zanimalo zbog čega je uklanja.

"To je bila prva tetovaža koju sam uradila sa 17 godina, a te prve tetovaže nekako nisu poželjne", govori Sanja pa dodaje kako ima puno greškaka u životu.

"Svaka greška je bila lekcija, ponovila bih ponovo jer je to bila velika škola, a o tome koje su to greške nećemo", kaže, a šta nam je još otkrila pogledajte na snimku u okviru teksta.

