Slušaj vest

Glumica Miljana Gavrilović večeras je zablistala na jednom prestižnom događaju.

Publika je Miljanu zavolela još u seriji "Folk", a nakon tri porođaja povukla se iz javnosti.

Međutim, njen povratak na crveni tepih bio je više nego zapažen, Miljana je noćas očarala prisutne u prelepoj dugoj cvetnoj haljini, koja je istakla njenu besprekornu liniju.Ona je nasmejano pozirala fotografima.

Proslavila se zahvaljući seriji "Folk"

Foto: Damir Dervisagić

Podsetimo, Miljana je glumu na Fakultetu dramskih umetnosti, a uloga Zvezdane joj je prva u karijeri. Ona je odmah doživela veliki uspeh, a serija "Folk" se često reprizira.

Foto: Damir Dervisagić

Najveća životna želja joj da pobegne iz grada

Miljana Gavrilović je istakla jednom prilikom da je jedino poslovni angažmani sprečavaju da započne život na selu, daleko od gužve i gradske vreve.

1/7 Vidi galeriju Glumica Miljana Gavrilović pojavila se na jednom događaju u luksuznom beogradskom hotelu i sve zasenila svojim izdanjem Foto: Printskrin/Instagram, Kurir Televizija

„Poslovi su nam takvi da smo vezani za grad. Ne mogu biti glumica i živeti na selu. Nažalost, to trenutno nije dostupno, ali ne znači da ne bi trebalo da bude. Ne mislim da bi mi bilo išta strano – da dođem kući i pravim sir, a sutra idem na fakultet. To mi je sasvim normalno“, rekla je Miljana nedavno u razgovoru za Blic.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: