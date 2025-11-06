ZAVOLELI JE SVI, PA NESTALA! Pogledajte kako danas izgleda glumica iz serije Folk: Ima troje dece, a sad pokazala obline u zavodljivoj haljini (FOTO)
Glumica Miljana Gavrilović večeras je zablistala na jednom prestižnom događaju.
Publika je Miljanu zavolela još u seriji "Folk", a nakon tri porođaja povukla se iz javnosti.
Međutim, njen povratak na crveni tepih bio je više nego zapažen, Miljana je noćas očarala prisutne u prelepoj dugoj cvetnoj haljini, koja je istakla njenu besprekornu liniju.Ona je nasmejano pozirala fotografima.
Proslavila se zahvaljući seriji "Folk"
Podsetimo, Miljana je glumu na Fakultetu dramskih umetnosti, a uloga Zvezdane joj je prva u karijeri. Ona je odmah doživela veliki uspeh, a serija "Folk" se često reprizira.
Najveća životna želja joj da pobegne iz grada
Miljana Gavrilović je istakla jednom prilikom da je jedino poslovni angažmani sprečavaju da započne život na selu, daleko od gužve i gradske vreve.
„Poslovi su nam takvi da smo vezani za grad. Ne mogu biti glumica i živeti na selu. Nažalost, to trenutno nije dostupno, ali ne znači da ne bi trebalo da bude. Ne mislim da bi mi bilo išta strano – da dođem kući i pravim sir, a sutra idem na fakultet. To mi je sasvim normalno“, rekla je Miljana nedavno u razgovoru za Blic.
