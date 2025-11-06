Slušaj vest

Na jedan prestonički događaj sjatila se gotovo čitava estrada, a među njima i Breskvica.

Ona je u crvenom izdanju zasijala više nego ikad pre, pa se osvrnula na veliki uspeh svog mladog kolege Jakova Jozinovića.

Priznala da nikad ne pije, a Jakova obožava

Breskvica progovorila o Jakovu Jozinovicu

"Pijem vodu, ja sam taj lik, čak pijem običnu ne volim ništa gazirano", kaže ša otkriva da ne voli alkohol.

"Ne volim da pijem, nije mi lepo i nikada me nije privlačilo", rekla je Breskvica, a mi smo je pitali za komentar o Jakovu Jozinoviću.

"Čula sam jer mi redovno izlaze snimci. Dečko brutalno peva i brutalno izgleda, repertoar mu je savršen tako da svaka mu čast, trebalo bi svi da ga podržimo jer kida i želim mu puno sreće", bila je iskrena nešto starija koleginica.

Sjatila se čitava estrada

Na pomenuti događaj došlo je na desetine poznatih, a evo kako su svi oni izgledali.

