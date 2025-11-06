Breskvica o Jakovu Jozinoviću, tvrdi da se nikad nije napila
BRESKVICA OTKRILA DA NIKAD NE PIJE, PA PROGOVORILA O JAKOVU JOZINOVIĆU! Evo šta je javno poručila pevaču
Ona je u crvenom izdanju zasijala više nego ikad pre, pa se osvrnula na veliki uspeh svog mladog kolege Jakova Jozinovića.
Priznala da nikad ne pije, a Jakova obožava
"Pijem vodu, ja sam taj lik, čak pijem običnu ne volim ništa gazirano", kaže ša otkriva da ne voli alkohol.
"Ne volim da pijem, nije mi lepo i nikada me nije privlačilo", rekla je Breskvica, a mi smo je pitali za komentar o Jakovu Jozinoviću.
"Čula sam jer mi redovno izlaze snimci. Dečko brutalno peva i brutalno izgleda, repertoar mu je savršen tako da svaka mu čast, trebalo bi svi da ga podržimo jer kida i želim mu puno sreće", bila je iskrena nešto starija koleginica.
Sjatila se čitava estrada
Na pomenuti događaj došlo je na desetine poznatih, a evo kako su svi oni izgledali.
Poznati koji su došli na događaj Foto: Damir Dervisagić
