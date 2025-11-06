Slušaj vest

Na jedan prestonički događaj sjatila se gotovo čitava estrada, a među njima i Breskvica.

Ona je u crvenom izdanju zasijala više nego ikad pre, pa se osvrnula na veliki uspeh svog mladog kolege Jakova Jozinovića.

Priznala da nikad ne pije, a Jakova obožava

Breskvica progovorila o Jakovu Jozinovicu Izvor: Kurir

"Pijem vodu, ja sam taj lik, čak pijem običnu ne volim ništa gazirano", kaže ša otkriva da ne voli alkohol.

"Ne volim da pijem, nije mi lepo i nikada me nije privlačilo", rekla je Breskvica, a mi smo je pitali za komentar o Jakovu Jozinoviću.

"Čula sam jer mi redovno izlaze snimci. Dečko brutalno peva i brutalno izgleda, repertoar mu je savršen tako da svaka mu čast, trebalo bi svi da ga podržimo jer kida i želim mu puno sreće", bila je iskrena nešto starija koleginica.

Sjatila se čitava estrada

Na pomenuti događaj došlo je na desetine poznatih, a evo kako su svi oni izgledali.

Poznati koji su došli na događaj Foto: Damir Dervisagić

Ne propustiteStarsSOK OD BRESKVICE GA NAJBOLJE OSVEŽI! Vojaž kroz osmeh zapalio društvene mreže: Najviše volim kada je ledena...
vojaz.jpg
StarsSTANIVUKOVIĆ OTKRIO RAZLOG ZBOG KOJEG JE ZABRANIO NASTUP BRESKVICE: Evo zbog čega pevačica neće moći da peva!
drasko.jpg
StarsPOSLE 138 MILIONA BRESKVICA I HENNY KOMPLETIRATI TRILOGIJU! "Zapalili" internet, komentari ne prestaju: Ova pesma ima neku magiju u sebi
Breakvica i Heni
Stars"DRAGI MOJI MITROVČANI"... Breskvica se oglasila posle zabrane ulaska na KiM: Družićemo se uskoro (VIDEO)
Breskvica (4).png

 Pogledajte dodatni snimak:

STARS EP559 Izvor: kurir tv