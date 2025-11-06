Slušaj vest

Rada Manojlović, koja je ranije svoj ljubavni život rado delila sa javnošću, odlučila je da ovaj put svoju sreću čuva za sebe. Pevačica je nedavno otkrila da ima novog partnera, za kojeg kaže da je „idealni muškarac“ za nju, ali njegov identitet nije otkrivala.

Da ljubav cveta, potvrđuje i činjenica da se pevačica gotovo ne odvaja od svog izabranika.

Foto: Damir Dervisagić

Naš paparaco je zabeležio trenutak kada je Rada napuštala jedan događaj, a ispred luksuznog hotela ju je čekao njen dragi, što dodatno oslikava koliko su bliski.

Rada Manojlovic Izvor: Kurir

"Ovo je potpuno drugačije"

U razgovoru za podkast Bokiju 13, Rada je nedavno govorila o svojoj emotivnoj vezi i promenama koje je donela. „Ovo je prava ljubav jer mi ne dozvoljava ono što sam ranije radila, a to je da se povučem. Sada volimo jedno drugo, a život i karijera idu svojim putem, šta nam Bog da. Ovo je potpuno drugačije i zato sam sada srećnija nego ikad“, priznala je pevačica.

1/5 Vidi galeriju Rada Manojlović Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Rada je svog partnera opisala kao „misterioznog gospodina, veoma lepog i dobrog čoveka, koji je voli, gura i želi joj dobro“. Kako je dodala, on je i velika podrška u njenom profesionalnom životu: „Motiviše me da snimam, da radim velike stvari i govori mi da vredim mnogo više nego što sama mislim."

"Rada je dokaz da ne treba biti sa pevačicom"

Podsetimo, Rada Manojlović je svojkevremeno ostavila Milana Stankovića zbog Miomira Gajića, ni njihova ljubav nije potrajala. Njihov krah bio je buran, a bivši dečko Rade Manojlović Momir Gajić u par navrata nije imao lepe reči za nju.

„Rada je dokaz da ne treba biti sa pevačicom“, rekao je tada bivši dečko Rade Manojlović.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: