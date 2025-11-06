Slušaj vest

Nakon burnih dana i skandala koji su drmali javnost, Stanija Dobrojević se po prvi put pojavila na jednom prestoničkom događaju – i to na crvenom tepihu.

Njeno pojavljivanje izazvalo je pravu medijsku pažnju, posebno jer dolazi neposredno nakon što ju je Asmin, koji se trenutno nalazi u "Eliti", javno ponizio i započeo flert sa njenom prijateljicom Majom Marinković.

Izgleda nikad bolje

1/5 Vidi galeriju Stanija zablistala u belom Foto: Damir Dervisagić

Iako su mnogi očekivali da će se Stanija povući iz javnosti, starleta je pokazala suprotnu stranu – samouvereno je prošetala crvenim tepihom u belom, provokativnom izdanju sa kapuljačom i dubokim dekolteom, koji je savršeno istakao njenu besprekornu figuru.

Mnogi su komentarisali da nikada nije izgledala bolje i da je upravo ovim pojavljivanjem poslala jasnu poruku – da je jača nego ikad i da joj niko ne može poljuljati samopouzdanje.

Stanija se na događaju smešila, pozirala fotografima i zračila pozitivnom energijom, ne osvrćući se na dramu koja je poslednjih dana tresla estradu.

