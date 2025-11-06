Slušaj vest

Poznata pevačica Nataša Bekvalac večeras se pojavila u javnosti u upečatljivom crnom izdanju. Nosila je veliki plašt, a ispod njega odevnu kombinaciju sa suptilnim izrezima, zbog koje je izgledala poput prave modne ikone.

Govoreći o svom novom albumu, Nataša je iskreno priznala: „Ne mogu da kažem da je svaka pesma hit, ali je svaka pesma slušana, i to mi je velika satisfakcija.“

1/5 Vidi galeriju Pevačica Nataša Bekvalac zasijala je na prestižnom gala događaju koji je okupio krem domaće estrade. Lepa Novosađanka izmamila je uzdahe pojavivši se u elegantnoj crnoj kombinaciji Foto: Damir Dervisagić

Pevačica se u svom uvek šarmantnom stilu, obratila novinarima: „Nemojte da me snimate odozdo, onda izgledam debelo!“, našalila se Nataša pred pripadnicima sedme sile.

Numera koja se najviše istakla na albumu je ona po kojoj je album i dobio ime – „Mama“. S obzirom na to da je Jelena Karleuša nedavno istakla da je pesma prvobitno bila namenjena njoj i Divni, novinari nisu mogli da ne postave pitanje Nataši o tome.

Pevačica je, međutim, odlučila da ne ulazi u detalje:

Nataša Bekvalac o novom albumu Izvor: Kurir

„To nije pitanje za mene, već za tekstopisca. Mislim da sve što je tvoje – tvoje je i dođe ti, a sve što nije, ne dođe ti“, poručila je odsečno Nataša.

"Nataša je to prelepo izvela"

"Pesma 'Mama' koju je Nataša Bekvalac tako lepo donela, napisana je za Divnu i mene. Tekstopisac Nadica Mutavdžić mi je to otkrila i dirnula me. Žao mi je što joj se nisam javila i nisam to znala. Svakako je Nataša prelepo to izvela", napisala je Jelena Karleuša.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: