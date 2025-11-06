NAŠLA DEČKA, PA PALA U DEPRESIJU ZBOG VIŠKA KILOGRAMA! Rada Manojlović šokirala: Glava mi je kao pun mesec...
Pevačica Rada Manojlović priznala je da nije zadovoljna svojim fizičkim izgledom.
Rada, koja je nedavno otkrila da je bila žrtva crne magije kada je u njenom dvorištu pronađen krvav donji veš, ističe da se u poslednje vreme ugojila:
- Nezadovoljna sam svojom linijom. Uskoro se bacam na strogu dijetu. Moram da budem savršena, a ne da odem u širinu i dobijem podbradak. Glava mi je kao pun mesec - iskreno je priznala pevačica.
Nedavno je bila na meti žestokih kritika Bokija 13, ali je ubrzo dobila i brojne pohvale zbog svojih novih modnih izdanja.
Ipak, Rada tvrdi da to nema nikakve veze sa makedonskim šoumenom.
- Ne treba meni niko, pa ni Boki, da bih ja izgledala dobro - poručila je Manojlovićeva.
"Ovo je potpuno drugačije"
U razgovoru za podkast Bokiju 13, Rada je nedavno govorila o svojoj emotivnoj vezi i promenama koje je donela. „Ovo je prava ljubav jer mi ne dozvoljava ono što sam ranije radila, a to je da se povučem. Sada volimo jedno drugo, a život i karijera idu svojim putem, šta nam Bog da. Ovo je potpuno drugačije i zato sam sada srećnija nego ikad“, priznala je pevačica nedavno.
