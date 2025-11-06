Slušaj vest

Regionalna muzička scena bogatija je za još jednu posebnu priču, Zdravko Čolićpredstavio je svoju novu pesmu „Tamo“, u kojoj se po prvi put u karijeri susreću dva istinska velikana – Čolić, interpretator čije su izvedbe decenijama oblikovale emotivnu mapu ovih prostora, i Tonči Huljić, autor čije melodije već godinama daju prepoznatljiv pečat pop muzici regiona.

Iako ih već dugo veže prijateljstvo, saradnja se dogodila tek sada – i to pesmom koja već na prvo slušanje odiše svežinom, ali i neizbežnim osećajem nostalgije.

1/5 Vidi galeriju Konačni muzički susret dva velikana – Čolić s Huljićevim potpisom Foto: Vojan Koceić

Tekst potpisuje Vjekoslava Huljić, koja je ponovo uspela da poetski uhvati ono što je Čolin zaštitni znak – emociju između čežnje i vedrine, između sećanja i trajanja.

Aranžman su uradili Hrvoje Domazet i Tonči Huljić, dok je miks potpisao Tomo Mrdulja. Pesma nosi savremen, mediteranski ritam i filmsku širinu koja je već na prvo slušanje čini posebnim doživljajem.

Foto: Vojan Koceić

U vremenu kada muzika često brzo prolazi, Čolić ponovo donosi ono što publika kod njega najviše voli – iskrenost, toplinu i osećaj bliskosti.

„Tamo“ je moderna balada, nežna i melodična, ali u sebi nosi onaj prepoznatljivi, klasični Čolin ton – snažnu emociju koja osvaja bez potrebe za teatralnošću.

Tonči Huljić je otkrio kako je došlo do suradnje. "Zapravo je sve počelo na Krku, tamo smo se družili kod mene, krenuli smo pričati o muzici i tako je sve počelo... Ja se uglavnom držim ljudi s kojima godinama radim, no Čola, Čola je nešto posebno, poseban izazov, čojek koji je godinama tu, kojeg publika obožava i zato mi je ova saradnja bila veoma draga", rekao nam je Huljić.

Naglašava da je pesma nešto sasvim drugačije od svega što je Čolić dosad otpjevao. "Vrlo sam nekako oprezan po pitanju širenja kruga ljudi sa kojima radim. Ali čovek ne može odoleti takvom izazovu, tako da eto, on je izvođač koji je uvijek imao neke autore uz sebe... I valjda evo sad tako se nekako potrefilo. Ništa to nije povijesno. Ja napravim samo pesmu, on je peva", skroman je Tonči.

