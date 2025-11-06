Andreana Čekić otvorila dušu o pijanstvu i koleginicima
"POPIĆU VEČERAS, A NAJVEĆEG PIJANSTVA SE NE SEĆAM" Andreana Čekić otvorila dušu pa progovorila o koleginicama: O Milici Pavlović ne mislim ništa, dok Cecu...
Pevačica Andreana Čekić pojavila se večeras u javnosti, pa se dotakla kolega, ali i alkohola.
- Popiću večeras malo, zašto da ne. Ređe izlazim, jer nastupam. Najveće pijanstvo? Pa, bilo ih je više... (smeh) Najvećih se ne sećaš! Tu su bila moja braća da pomognu, a za volan ne sedam kad popijem - rekla je Andreana Čekić na početku.
Cecu voli, a o Milici ne misli ništa
- Ceca ima moju podršku. Sigurna sam da joj nije bila namera da bilo koga uvredi. Priču ne treba širiti, nema potrebe - jasna je bila Andreana, a na pitanje šta misli o Milici Pavlović i pričama koje je prate rekla je odmah:
- Ne mislim baš ništa!
