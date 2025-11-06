Slušaj vest

Pevačica Andreana Čekić pojavila se večeras u javnosti, pa se dotakla kolega, ali i alkohola.

- Popiću večeras malo, zašto da ne. Ređe izlazim, jer nastupam. Najveće pijanstvo? Pa, bilo ih je više... (smeh) Najvećih se ne sećaš! Tu su bila moja braća da pomognu, a za volan ne sedam kad popijem - rekla je Andreana Čekić na početku.

Cecu voli, a o Milici ne misli ništa

"Znamo kakve su i Milica i Karleusa": Andreana Cekic za Mondo brutalno o svadji koleginica Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

- Ceca ima moju podršku. Sigurna sam da joj nije bila namera da bilo koga uvredi. Priču ne treba širiti, nema potrebe - jasna je bila Andreana, a na pitanje šta misli o Milici Pavlović i pričama koje je prate rekla je odmah:

- Ne mislim baš ništa!

Pogledajte dodatni snimak: