Dačo Virijević otišao je kod Bore Santane i Asmin Durdžića kako bi izvukao što više informacija o Maji Marinković i Aniti Stanojlović.

- Zaboravio sam pola - rekao je Bora.

- Je l' veruješ da je ona meni pravila ljubomorne scene kad sam šetao sa ove dve? Kad je počelo ovo sa Lukom ona je govorila Dači: "Idi mu reci da me Luka ne zanima". Sad kad sam šetao sa Anitom... Jesi video kad sam ja počeo da skačem više nije Lukica nekgo Luka Vujović. Nije meni verovala nego je otišla da preduhitri - rekao je Asmin.

Aneli Ahmić o Asminu Durdžiću

- Ova klošarka me izvbacila iz kreveta zbog Anite - rekao je Bora.

- Ja sam njoj rekao da ćemo večeras da pričamo, Aniti. Ona mi je rekla da moramo da pričamo nešto. Bora je njen drug - rekao je Dačo.

Asmin besan

- Nisam ja lud, nisam mu ni pola rekao. Ja sam rekao da nisam za kr*s kombinaciju nego za vezu, pa ova me ostavila napolju. Ona je sa Stanijom drug. Vidim ova gori ovde! - rekao je Asmin za Maju sa kojom je nedavno flertovao.

- Meni kaže Maja danas kad je tražila limun da joj ne dajem od ovih, od vas. Ignor i ne pričaš to sa strane. Ideš i svima pričaš - rekao je Dačo.

- Anita ustala i rekla to, a nije tvrdila. Sad će Anita da sedi kod mene - rekao je Asmin.

- Rekao sam ti odmah da aludira na nju - rekao je Dačo.

- Ja sam skočio na Filipa jer predstavlja da devojka laže, a kune se u dete - rekao je Asmin.

- Opet ona širi priču. Jedva čekam kod Darka da ispričam sve - rekao je Dačo.

- Ja sam Bori rekao da hoću ozbiljnu vezu, a ne kr*s kombinaciju, a ja neću nego samo hoću Staniju - rekao je Asmin.

- Zamisli da ti da znak do kraja šta ćeš da kažeš njoj? - pitao je Dačo.

- Izvini nisam još spreman! Časnu reč dajem da nikad ne bih bio sa njom. Nikad neću dozvoliti da ponižava moju devojku, teraću priču do kraja - rekao je Asmin.

