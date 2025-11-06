Slušaj vest

Bivši rijaliti učesnik Fran Pujas ponovo je zaintrigirao javnost! Nakon duže medijske tišine, oglasio se na Instagramu i ostavio pratioce bez teksta, njegov fizički izgled sada je potpuno transformisan!

Na snimku koji je podelio, Fran pozira ispred prednje kamere telefona , ponosno pokazujući zategnuto telo i isklesane mišiće. Očigledno je da su meseci napornog rada u teretani dali ozbiljne rezultate.

Završio na psihijatriji

Podsetimo, pre dve godine, dosta se u medijima pisalo o tome da je Fran završio u klinici za psihijatriske bolesti "Dr Laza Lazarević", gde ga je dovezao prijatelj i gde mu je određena terapija. Tada se Fran oglasio za Pink.rs, otkrivši šta je istina.

- Moram da kažem da su sve to izmišljotine! Pozlilo mi je, pao sam i lupio sam glavom. Imao sam potres mozga, a kada su doktori došli po mene, zbog mog izgleda i tetovaža su me poslali na psihijatriju jer su mislili da sam drogiran. To su predrasude sa kojima se stalno suočavam, rako je Fran pa dodao:

Ja imam toksikološki nalaz gde sam negativan na sve moguće droge. Odmah posle sat vremena, kada su stigli rezultati, prebacili su me u Urgentni centar. Što se tiče ogrebotina, pas me budio iz nesvesti i ogrebao mi noge. Bukvalno ne mogu verovati šta su sve pisali. Nisam se oglašavao do sada niti demantovao sve te izmišljotine. Dajem izjavu samo za Pink.rs zato što mi je jedino bitno šta vi pišete, a ne drugi, dodao je Fran i dostavio nam i toksikološke nalaze iz kojih se može videti da su njegove tvrdne tačne.

Fran je, takođe jako razočaran i u ljude koji su, kako on smatra ''prodali'' informaciju iz zdravstvene ustanove.

- Verovatno je neko za nekih 5000 dinara pustio takvu priču... A ta osoba je položila Hipokratovu zakletvu! Ali dobro, njima na dušu! Mene je ova situacija samo podstakla da se okrenem zdravom životu, sportu i karijeri - zaključio je on.

Burna prošlost

Fran Pujas ima veoma burnu prošlost, a priznao je samo deo toga - da se drogirao, bio incidentan, hapšen zbog krivičnih dela.

Njegova majka, koja je radila u policiji, navodno je zbog sina dobila otkaz, a brat Viktor ga se stidi i tvrdi da su oni dva različita sveta, psiao je svojevremeno "Svet".

- Kada je Fran upao u loše društvo i krenuo krivim putem, odbacio je porodicu, jednostavno nije želeo njih da uvlači u te probleme i odaljio se. Prekinuo je kontakt sa bratom, a ni sa majkom nije želeo da se viđa, zbog čega danas žali. Jednostavno je na neki način želeo da ih zaštiti. On je u više navrata pričao kako oseća da nikada nije bio deo te porodice, ne zato što ih ne voli, nego zato što je potpuno drugačiji od njih. Nakon što je izašao iz 'Zadruge 4', nije imao gde da ode, ma ni gde da prespava, oni su ga izbacili iz kuće i odrekli ga se. Koliko vidim, sada se situacija malosmirila. Vrata stana su mu otvorili Sara i Filip Reljić, takođe nekadašnji zadrugari. Fran im to nikad neće zaboraviti. Kada je započeo vezu sa Elenom Kitić, bio je maksimalno iskren prema njoj, ispričao joj je za loše porodične odnose, a ona ga je savetovala da pokuša da priča sa porodicom i izgladi odnose. Ponudila mu je čak i da ide sa njim u Hrvatsku i pruži mu podršku ako ga je strah da se sa njima suoči oči u oči - rekao je Franov prijatelj za Svet svojevremeno.

