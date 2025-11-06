Slušaj vest

Stanija Dobrojević i Asmin Durdžić raskinuli su dok je on boravio u rijaliti programu "Elita 9", gde se otvoreno udvarao Maji Marinković. Povučena lošim iskustvima, Dobrojevićeva priznaje da će, bar za sada, ostati sama.

- Za sada ću neko vreme biti solo. A onda ćemo dobro "skenirati" muškarce i videti koji zaista vredi. Trenutno se branim od muškaraca. Uživam, posvećena sam sebi i dragim ljudima. Kada se neko novi pojavi, moraće da se potrudi - kaže Stanija, dodajući:

1/5 Vidi galeriju Stanija zablistala u belom Foto: Damir Dervisagić

- Verujte mi, čak i da odem u Afriku i tamo upoznam nekog "čokoladnog", on bi posle ušao u rijaliti zbog popularnosti. Takva mi karma prati. Teško je naći nekog ko me neće iskorišćavati. Nemam sreće u ljubavi, šta da vam kažem. Mene više ništa ne može iznenaditi. Ova situacija me je, zapravo, ojačala.

Osvrnula se i na Asminove lepe reči i namere da se pomire kada izađe iz rijalitija:

- Reči su jedno, a dela drugo. Naslušala sam se lepih reči od njega, ali bitna su dela. Ubuduće možemo biti samo prijatelji.

Razmenjivao nežnosti s Vanjom Živić

1/8 Vidi galeriju Asmin Durdžić i Maja Marinković Foto: Printscreen YouTube

Podsetimo, Asmin Durdžić ušao je u Belu kuću kao partner Stanije Dobrojević, a bivši suprug Aneli Ahmić. Njegova bivša surpuga nakon njegovog ulaska ubrzo je i ona stigla u rijaliti, a Stanija više nije deo Asminovog emotivnog života.

Asmin se udvarao Maji Marinković što Stanija nikako nije mogla da podnese, a nakon što ga je Marinkovićeva oduvala, Durdžić je krenuo u novo osvajanje cimerki.

Za oko mu je zapala Vanja Živić, pa je sve vreme razmenjivao sa njom poljupce i nežne dodire.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: