Jovana Tomić Matora najavila je da će prekinuti prijateljstvo sa Stefanom Karićem ukoliko se pokaže da su tačne tvrdnje njene bivše žene, Anite Stanojlović, da su se muvali i da joj je slao poruke.

Ova izjava dolazi nakon što su Anitini navodi privukli veliku pažnju javnosti, a Matora je odlučila da jasno stavi do znanja da neće tolerisati potencijalnu izdaju, čak ni u prijateljskim odnosima.

"Sa Stefanom nikad neću imati kontakt ako je pisao Aniti"

- Ne, niti imamo kontakt od danas. Pitao sam je, a ona nije htela da priča. Prekinula je kontakt, ćao, zdravo. Pali - rekao je Filip.

- Neću da pričam. Izmarširao me i lakše je da prekinem ja u svojoj glavi. Nisam došla da se ponižavam ovde. Kad sam prebolela Anđela, svoju najveću ljubav, meni je ovo smešno - dodala je Anita.

- Neću davati oružje u ruke ljudima - ubacila se Matora.

- Neko je ko mi je bio podrška. Ne verujem da su Osman i Kristina to znali. Stefana smo videli jednom u kući, ali to ne menja činjenicu da je moj drugar. U životu sam se jednom tako opekla. To je neprihvatljivo da neko bude sa osobom koju si nekad voleo. Je l' treba da sutra dođemo Dragana i ja, a da tu budu on i moja bivša žena. Ako je istina i ako postoje dokazi... Nju sam u jednom trenutku života volela. Ne verujem da je luda da kaže, a nema dokaze - naglasila je Jovana.

- Filip i ja nikad nismo bili prijatelji, nismo išli po kućama. Poznajemo se devet godina - rekao je Anđelo

- Sa Stefanom nikad neću imati kontakt ako je pisao Aniti - konstatovala je Matora.

"Saznao sam da se hvalila"

Podsetimo, Stefan Karić se oglasio ovim povodom i istakao da je sve uradio kako bi se zezao sa njom.

- Ništa, zbog Đedovića sam je sprdao, tako da smo zajedno navlačili jedno drugo izgleda… Ali sam samo sad potvrdio ono što je bilo sa Sofijom, da je Đedović njihov mentor i drago mi je zbog toga - kaže Stefan i dodaje:

- Saznao sam da se hvalila da smo se dopisivali i to mi je još više dalo volje da je sprdam, šta će… Neka je ušla, nije ni rekla dobro veče ljudima, nego se odmah pohvalila... Koliko sam im ja bitan u životu (smeh). Pozdrav za Đedaru, za kraj - poručio je Karić i prokomentarisao navode da je imao aferu sa Aneli Ahmić koju je letos šlepao kada joj se pokvario automobil i koja je noćila u njegovoj kući.

