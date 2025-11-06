"SA STEFANOM NEĆU IMATI KONTAKT AKO JE..." Matora van sebe zbog Karićeve afere sa Anitom, uputila mu brutalnu poruku
Jovana Tomić Matora najavila je da će prekinuti prijateljstvo sa Stefanom Karićem ukoliko se pokaže da su tačne tvrdnje njene bivše žene, Anite Stanojlović, da su se muvali i da joj je slao poruke.
Ova izjava dolazi nakon što su Anitini navodi privukli veliku pažnju javnosti, a Matora je odlučila da jasno stavi do znanja da neće tolerisati potencijalnu izdaju, čak ni u prijateljskim odnosima.
"Sa Stefanom nikad neću imati kontakt ako je pisao Aniti"
- Ne, niti imamo kontakt od danas. Pitao sam je, a ona nije htela da priča. Prekinula je kontakt, ćao, zdravo. Pali - rekao je Filip.
- Neću da pričam. Izmarširao me i lakše je da prekinem ja u svojoj glavi. Nisam došla da se ponižavam ovde. Kad sam prebolela Anđela, svoju najveću ljubav, meni je ovo smešno - dodala je Anita.
- Neću davati oružje u ruke ljudima - ubacila se Matora.
- Neko je ko mi je bio podrška. Ne verujem da su Osman i Kristina to znali. Stefana smo videli jednom u kući, ali to ne menja činjenicu da je moj drugar. U životu sam se jednom tako opekla. To je neprihvatljivo da neko bude sa osobom koju si nekad voleo. Je l' treba da sutra dođemo Dragana i ja, a da tu budu on i moja bivša žena. Ako je istina i ako postoje dokazi... Nju sam u jednom trenutku života volela. Ne verujem da je luda da kaže, a nema dokaze - naglasila je Jovana.
- Filip i ja nikad nismo bili prijatelji, nismo išli po kućama. Poznajemo se devet godina - rekao je Anđelo
- Sa Stefanom nikad neću imati kontakt ako je pisao Aniti - konstatovala je Matora.
"Saznao sam da se hvalila"
Podsetimo, Stefan Karić se oglasio ovim povodom i istakao da je sve uradio kako bi se zezao sa njom.
- Ništa, zbog Đedovića sam je sprdao, tako da smo zajedno navlačili jedno drugo izgleda… Ali sam samo sad potvrdio ono što je bilo sa Sofijom, da je Đedović njihov mentor i drago mi je zbog toga - kaže Stefan i dodaje:
- Saznao sam da se hvalila da smo se dopisivali i to mi je još više dalo volje da je sprdam, šta će… Neka je ušla, nije ni rekla dobro veče ljudima, nego se odmah pohvalila... Koliko sam im ja bitan u životu (smeh). Pozdrav za Đedaru, za kraj - poručio je Karić i prokomentarisao navode da je imao aferu sa Aneli Ahmić koju je letos šlepao kada joj se pokvario automobil i koja je noćila u njegovoj kući.
