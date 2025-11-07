Slušaj vest

Mile Kitić na estradi je preko 50 godina, a za sve te godine vrednog rada uspeo je dosta da zaradi i uštedi.

Veliki deo je uložio u nekretnine, a nedavno se preselio u vilu na Avali, za koju se šuška da vredi oko 500.000 evra.

Inače, Mile Kitić je već nekoliko godina u penziji, iako pored toga radi i nastupa po Evropi i šire. Mile nam je jednom prilikom govorio o svojoj penziji.

- Ja sam već u penziji, godinama. Imam veliku penziju. Bosansku 62 evra, pošto sam živeo u Sarajevu, uplaćivao sam penziono i socijalno. Imam i ovde 70 evra, može da se skupi za ručak (smeh) - rekao nam je jednom prilikom Mile Kitić, pa dodao:

1/7 Vidi galeriju Mile Kitić Foto: Nemanja Nikolić, Kurir Televizija

- Šalim se malo, uplaćivao sam minimalce samo da bih imao zdravstveno osiguranje. Imam nešto malo i nemačke penzije, ali, ako se do sad nisam organizovao da mirno provedem ostatak života, onda bi trebalo da me ubiju. Pedeset godina pevam, poderao sam se pevajući, ako nisam uspeo nešto da sačuvam onda, ništa nisam uradio. Nisam neke milione zaradio, ali imam dovoljno da živim bezbrižno do kraja života. Čak i Elena... Niti joj trebaju kola, niti stan, ima sve - ispričao je Mile Kitić ranije za Telegraf.