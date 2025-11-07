Slušaj vest

Nataša Bekvalac sinoć se pojavila na jednom gradskom dešavasnju, a na samom ulasku u luksuzni hotel privukla je pažnju svih prisutnih zbog zanimljive odevne kombinacije.

Nastaša je bila vrlo raspoložena u holu hotela, a sada su isplivali snimci iz sale gde je bila proslava. Pevačica je bila u društvu svojih prijatelja, a u jednom momentu na binu je izašao pevač Vlado Georgiev. I dok je on pevao svoje hitove, Nataša je sve vreme bila nasmejana i vesela, a onda mu se pridružila na sceni.

Nakon 20 godina od njihove romanse, pevačica se ponovo našla u zagrljaju pevača.

Posvetio joj pesmu "Lažljiva"

Tada su mladi kantautor i još mlađa pop pevačica su poslovno sarađivali – on je bio producent na njenom albumu „Ništa lično“, koji je izašao 2002. godine. Tokom boravka u muzičkom studiju, Vlado i Nataša su se zbiližili, pa su se rodile i emocije, te su njih dvoje, kako se tada pisalo, započeli vezu.

Međutim, romansa nije dugo potrajala, navodno zato što Bekvalčeva nije bila iskrena prema Georgievu, a on je na osnovu tog iskustva napisao pesmu „Lažljiva“, koju je i otpevao i objavio, a čiji stihovi glase:

„Lažljiva, lažljiva

Ne brini, neću pričati

pusti vjetar neka govori

i nemoj sad, nemoj, molim te

jer sve je nebitno za nas oboje

I nemoj mi tražiti da priznam ti sve

jer nećes čuti ništa više od mene

neću trač, rekla, kazala

napusti moj svijet

dosta mi je, dosta mi je

Refren

Kome više svoje laži prodaješ

a mene i prijatelje odaješ

ti lažes surovo, pretjeruješ

i u svoje laži vjeruješ

Svako ko mi za tebe bude rek’o ‘Dobra je’

znaću da te dovoljno ne poznaje

jer ti iz laži nikad ne možes da pobjegneš

pa nećes dugo ni da potraješ

lažljiva

Dugo sam se s tobom borio

da proći će te laži stvarno sam mislio

al’ ne ide, to je jače od tebe

ti fantaziraš i pokvarila si sve

I nemoj mi tražiti da priznam ti sve

jer nećeš čuti ništa više od mene

neću trač, rekla, kazala

napusti moj svijet

dosta mi je, dosta mi je“

Vlado nikada nije govorio na ovu temu, dok Nataša jeste jednom prilikom – ona je, naime, 2013. ovako odgovorila na pitanje voditeljke Jelene Bačić Alimpić u tadašnjoj emisiji „Dobro veče, Srbijo“ o odnosu sa Barbom i pomenutoj numeri:

„Možda je Georgiev bio lud za mnom, ali ja to nisam primetila“.

Pevačica je tada dodala i da su ona i kantautor prijatelji.