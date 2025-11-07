Slušaj vest

Rada Manojlović posle više godina podstanarskog života kupila je stan na Voždovcu, a njene komšije otkrile su kada najčešće sreću pevačicu.

Naime, Rada je nedavno potvrdila da se konačno skućila. Pevačica je pazarila stan u novoj zgradi na Voždovcu čija je izgradnja završena pre pet godina.

Kako navodi Blic, stan ima 70 kvadrata, dnevnu i dve spavaće sobe, a kvadrat je koštao 3.500 evra. U okolini zgrade nalaze se brojne prodavnice, pa pevačica u blizini ima sve što joj je potrebno.

Radine komšije za nju i sestru imaju samo reči hvale, a kako napominju pevačicu najčešće viđaju u popodnevnim časovima.

- Često svraća kod nas po namirnice, uglavnom je sretnem kad radim popodne. Rada je pozitivna i uvek ljubazno proćaska dok čeka red na kasi, kao i njena sestra - kaže radnica iz prodavnice u kojoj pevačica pazari osnovne potrepštine.

Rada: "Neka bude da sam se skućila"

Pevačica je ranije više puta isticala kako je krajnje vreme da pazari svoju nekretninu, a nedavno je progovorila o tome da li je konačno kupila svoj stan.

- Neka bude da sam se skućila (smeh). Sad ide sledeće, kad je useljenje, kad stavljamo rogove. Ne bih pričala previše na tu temu, danas nije dobro ni da imaš ni da nemaš. Negde sam u nekoj zlatnoj sredini, bitno je da sam pokrila ono što je trebalo davno da završim. Tu ću da se zaustavim, da se ne hvalim dalje – rekla je Rada za "Grand"