Aca Lukas poznat je po tome da na svako pitanje ima odgovor, pa medijima uopšte nije problem da od pevača dobiju zanimljive odgovore. On je nedavno gostovao u potkastu kod Bokija 13, a osim raznih tema o kojima su govorili dotakli su se i njegovog braka sa Sonjom Vuksanović.

- Ja kad sam se razveo sa poslednjom suprugom sam im ostavio kuću - rekao je Aca Lukas na početku, koji iz braka sa Sonjom ima ćerku Viktoriju.

- Naravno, tu živi moje dete. Kuća koja vredi skoro pa milion evra! Ja sam ostao u stanu - dodao je folker.

- Sve sam ja to potpisao, nema tu šta... Ja sam takav čovek. To više nije bila moja kuća, već kuće moje žene, i ona može da proda kome hoće, da radi sa tom kućom šta hoće. Ona je imala neke svoje planove, ja nemam ništa protiv. Međutim, desila se druga stvar. Ona je prodala tu kuću i kupila stan! Ona je meni i rekla da će prodati kuću i kupiti stan... Rekao sam joj okej, ako vam tako odgovara... Ali, ko kupuje kuću? Marko! Da, Marko! - istakao je pevač.

Mogao je da me pozove

Pevač je u nastavku izjavio da nije problem što je on kupio kuću već da je trebao da mu javi

- E, sad, šta je poenta priče. Nije poenta priče što je on kupio kuću, već ako se mi znamo sto godina, a znamo se, red je da dođeš i kažeš: "E, pregovaram sa tvojom bivšom ženom da kupim kuću", to je - zaključio je Lukas u podkastu Bokija 13.