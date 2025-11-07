Slušaj vest

Sanja Kužet jedno je od omiljenih tv lica na malim ekranima. Međutim, njen put u karijeri nije bio jednostavan. Osim borbe, rada i truda, Sanja je saznala da su mnoge kolege pokušavale da joj unište snove o čemu je tek sad progovorila.

- Da nije bilo ljudi koji su se laktali u tom trenutku i pokušavali da sruše moje snove, možda se ne bih toliko borila da budem ono što sam danas. Zato o tome ne govorim sa gorčinom, već mislim da mi je sve to bila škola - objasnila je nedavno voditlejka.

Sanja Kužet Foto: Printscreen

I ako je na malim ekranima uvek tip-rop sređena, voditeljka na svojim društvenim mrežama često se oglašava u opuštenom izdanju. Bez šminke, frizure i elegantnih haljina, a njeni pratioci je često hvale zbog toga.

Brineta je jednom prilikom na Instagramu objavila fotografiju sa odmora u Hrvatskoj, te se uslikala u sasvim prirodnom izdanju, a na društvenim mrežama pisali su joj ljudi da je primer žene na koju i mlađe devojke treba da se ugledaju.

- Sanja je super žena i neko ko vrlo dobro zna šta radi. U moru onih koje su loš primer, ona je sjajan - bio je samo jedan od komentara.

Sanja Kužet nakon tri porođaja Foto: Printscreen, Antonio Ahel/ATAImages

