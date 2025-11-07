Slušaj vest

Leposava Stefanović, poznatija kao Lokica, s plesnom grupom Lokice bila je izuzetno popularna sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog veka, kad su nastupale zajedno sa jednom od najvećih zvezda na Balkanu Zdravkom Čolićem.

Lokica i Čola su bili veliki prijatelji i ne samo da su zajedno sarađivali već su bili kao brat i i sestra. Lokica je više puta naglašavala da popularnog pevača gleda kao rođenog brata. Međutim, samo jedna rečenica prekinula je dugogodišnju saradnju i druženje.

Zdravko se uvredio kad je Lokica rekla da nije talentovan za igru. Kad se vratio iz vojske, gde je otišao 1978, prestao je da govori s njom, a ona je u više navrata istakla koliko joj je žao zbog toga.

- Nakon te izjave je prestalo naše prijateljstvo. Morala sam to da kažem jer je Rica tražio. Žao mi je. Nikad ne govorim ružne stvari o ljudima. Objasnila sam samo da on nema talenat za igru, a vežbanjem smo napravili rezultat. Naučio je da igra. Volela bih da se pomirimo zbog njegovih ćerki i žene. Imam i ja sad unuku. Možda je to bila neka sujeta - istakla je Lokica svojevremeno za medije.