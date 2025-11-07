Slušaj vest

Veliko prijateljstvo između Katarine Živković i Kije Kockar završilo se neslavno. One nisu komentarisale koji je razlog prekida jednog od najvećih prijateljstva na estradi do juče kada je Kija Kockar stala pred medije i progovorila.

Osim što je otkrila da su se posvađale jer je Katarina Živković povredila i nju i njenu porodicu, Kija je otkrila i sve o partneru pevačice kog vešto krije od javnosti.

- Katarinu mnogo poštujem i to je bila jedina drugarica s javne scene koja me je mnogo povredila i ne bi joj išlo u prilog da bilo šta

pričam o njoj. Uvredila je celu moju porodicu i prijatelje. Oni su bili manje zatečeni, zavisi kako ko, od mene, a onda kad su se

kockice sklopile, shvatla sam da treba da ostane kako je i hvala joj - rekla je Kija, a onda se dotakla partnera pevačice.

Partner pevačice divan čovek

- Moram i to da prokomentarišem pošto vidim da se na mrežama piše da je on oženjen i da ga zato krije. Ne, ne, ne. Nije oženjen niti bilo šta, tako da prestanite da komentarišete te gluposti. Taj čovek je divan. To bih učinila kao nekadašnja velika

drugarica. Non-stop čitam o tome, muka mi je, dođe mi da komentarišem, ali sada imam priliku da kažem javno. Ne, ne i ne,

prestanite više da je dirate oko toga. Želim joj svu sreću i za dete sam poslala poklon - navela je ona.

Kaća kriva za prekid prijateljstva

- Ona je inicirala, misleći da će tu biti malo drugačije, baš me je povredila. Nisam ništa odogovorila, samo sam joj poslala poklon

za dete i to je to. Da vidim Katarinu ili njenog partnera, javila bih se svakako, nema tu zle krve, ona je mene povredila na nekin

način da mogu uvek da joj se javim. Šta god da joj zatreba, uvek sam tu za nju, ali, što se tiče prijateljstva, ne mogu da pređem

preko nekih stvari, zna ona zbog čega i to je to. Ima samo jedna strana, gde sam ja u pravu. Toliko godina smo provele zajedno,

toliko smo podelile stvari koje nisam delila s mnogim ljudima niti ona. Mislim da su neki ljudi uticali na nju - poručila je Kija.