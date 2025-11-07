Slušaj vest

Azra Husarkić nedavno se iz Amerike gde živi sa svojim partnerom i ćerkom Lenom Esmom, vratila u Srbiju kako bi nastavila svoju karijeru nakon najlepše muzičke pauze zbog toga što je postala majka.

Pevačica je dok je bila u Srbiji imala niz snimanja emisija, gostovanja, intervjua, a i ako nije imala u planu da se brzo vrati u Ameriku iznendadnom odlukom ona je jutro u ranim jutarnjim satima viđena na aerodromu sa suprugom i ćerkom. 

Kako se može videti na fotografijama, Azra se nije odvajala od naslednice ni na sekund, dok je njen suprug biznismen završavao procedure koje su im potrebne da bi se ukrcali u avion. Azra je bila u skupocenoj bundi, trenerci i potpuno bez šminke dok je njen partner bio u kožnoj crnoj jakni sa zlatnim detaljima koja nam se čini da košta par hiljada evra.

Azra sa suprugom i ćerkom na aerodromu Foto: Kurir

Muža upoznala na američkoj turneji

Naime, Azra je gostovala u Amidži šou, gde je po prvi put govorila o trenutku kada je u Americi upoznala čoveka iz Srbije koji ima uspešan biznis u Americi.

Foto: Printscreen

- Ljuba Aličić i ja smo radli turneju u Americi 2021. godine i tada sam upoznala svog sadašnjeg muža. Mi smo zapravo pevali za njegovu kompaniju i za ljude koje rade u istoj. Od toga dana se nismo razdvojili i to je bio naš prvi susret. Na ovom snimku je pesma "Ne dam ovo malo duše" i nekako je simbolično pošto sam Ognjene u prošloj tvojoj emisiji pevala tu pesmu i nekako sada ima tu neku poveznicu. To je naš prvi susret, ljubav na prvi pogled i najveća ljubav koja se desila u mom životu - rekla je pevačica.

- Jel si dobila baš veliki bakšiš tada? - pitao je Ognjen.

- Jesam, dobila sam svog muža. Bio je bakšiš i baš puno para. Ne volim da pričam o tome, ali je definitivno najveći bakšiš moj muž i sada sam još bogatija jer imamo dete - dodala je Azra.

Kurir.rs

