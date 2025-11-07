Slušaj vest

Suzana Mančić juče se pojavila na jednom događaju, a novopečenu taštu mediji su odmah pitali o njenom zetu generalu Miroslavu Talijanu.

Njena ćerka Teodora Kunić nedavno je izgovorila sudbonosno "da" generalu, a sada je Mančićeva prokomentarisala naslove u medijima o njenom zetu.

- Da je ona starija od njega, ni to ne bi svima bilo po volji. Smatram da muškarac treba da bude stariji od žene i nemam ništa protiv ove razlike. Njen muž je vrlo zgodan čovek i vodi računa o sebi - ističe Suzana, otkrivajući i detalje sa svadbe:

- Svadba je bila divna. Svi smo zadovoljni, bilo je baš onako kako je Teodora želela i zamišljala. Bilo je mala ceremonija, sa 80 najbližih gostiju, a muzika je bila fantastična. Pevali su mlada, njen otac Nebojša Kunić i Biljana Jevtić...

Intimno venčanje

Teodora Kunić, starija ćerka Suzane Mančić, izgovorila je sudbonosno „da“ svom partneru. Na venčanju je plenila pažnju u elegantnoj beloj haljini uskog kroja, sa izraženim šlicem i dugim velom koji se spuštao niz pod.

Mladoženja je na svečanost došao u uniformi, a par je pred oltarom potvrdio svoju ljubav. Nakon obreda, ispred crkve su ih dočekale zvanice koje su ih obasule konfetama, u znak sreće i blagoslova.

Ponosna majka, Suzana, nije krila radost. Sa osmehom je pratila svaki trenutak i strpljivo pozirala uz mladence. Za ovu priliku odabrala je kombinaciju u svetlim tonovima – krem suknju, sivo elegantno gornje parče i upečatljiv cvetni detalj u kosi, kojim je zaokružila svoj svečani izgled. Venčanju je prisustvovao i mladoženjin otac, bivši muž Suzane Mančić - Nebojša Mandić.

