Ša: "Zavšrio sam sa rijalitijem"

- Bili smo par za primer i neko na koga su ljudi trebali da se ugledaju, ali dešavaju se neke okolnosti i Miljana što je uradila ono njeno to mi je katastrofalno i kap koja je prelila čašu. Mogli smo da ostanemo do kraja i izgradili smo mirnu luku, ali sve je išlo u kontra smeru i kao da nismo stabilni je delovalo ljudima. Bili smo mirni i to smo mi, pa živimo zajedno i vratili smo se na isto mesto odakle smo došli i to je još jedan dokaz. Mi živimo zajedno i dokazali smo da smo jedno, a to je ono u šta su ljudi sumnjali. Što se tiče rijalitija možda nije trebao da se završi ovako, ali to je naša konačna odluka. Bilo je pitanje kad ćemo izaći. Rijaliti je definitivno kraj za mene - rekao je on.