"DA BOG DA VAM UMRLI SVI" Našem pevaču stižu jezive pretnje i kletve, nije mogao više da ćuti sve je otrkio javno: Sveću vam palim naglavačke
Reper Nenad Aleksić Ša oglasio se na svom Instagram profilu gde je pokazao kakve poruke dobija u inboks.
Naime, Ša je podelio poruku koja mu je stigla od jedne devojke koju su blokirali, pa im se javila na Instagramu.
- Budi kao tvoja žena, blokiraj nedužne ljude. Ništa vam loše nisam rekla slepci jedni. Da Bog da vam svi umrli počevši od majke. Sveću palim naglavačke za oboje - glasila je poruka koju je Ša dobio.
- I ovako redovno. Ovo nije ni za ludnicu, svet je otišao u k. Bože, samo ih posmatraj - napisao je reper.
Ša: "Zavšrio sam sa rijalitijem"
Podsetimo, Ša je nedavno progovorio o planovima za budućnost.
- Bili smo par za primer i neko na koga su ljudi trebali da se ugledaju, ali dešavaju se neke okolnosti i Miljana što je uradila ono njeno to mi je katastrofalno i kap koja je prelila čašu. Mogli smo da ostanemo do kraja i izgradili smo mirnu luku, ali sve je išlo u kontra smeru i kao da nismo stabilni je delovalo ljudima. Bili smo mirni i to smo mi, pa živimo zajedno i vratili smo se na isto mesto odakle smo došli i to je još jedan dokaz. Mi živimo zajedno i dokazali smo da smo jedno, a to je ono u šta su ljudi sumnjali. Što se tiče rijalitija možda nije trebao da se završi ovako, ali to je naša konačna odluka. Bilo je pitanje kad ćemo izaći. Rijaliti je definitivno kraj za mene - rekao je on.
kurir / blic
