U znak zahvalnosti povodom 26 godina postojanja na muzičkoj sceni, Tropiko bend rešio je da se oduži publici koja je njihove borbe i uspehe podržavala od samog početka.

Nakon osam godina od velikog beogradskog spektakla, popularni sastav zakazao je koncert 29. decembra u MTS dvorani za koji je počelo da vlada ogromno interesovanje. Uoči novogodišnje zabave, pop satav objaviće i novu pesmu kao uvertiru za predstojeće događaje.

Sale Tropiko na spektaklu u Areni u Beogradu Foto: Damir Dervišagić

Pored brojnih hitova "Ne zovi me", "Sve moje zore", "Ja misliću na tebe", "Zauvek tvoj", "Neko treći", "Ako ti je do mene" i drugih, Tropiko bend će izvesti i numere sa poslednjeg albuma koji je objavljen prošle godine.

Što se tiče samog repertoara, scenografije i nastupa, ovog puta Tropiko bend će biti drugačiji, ali zadržaće ono po čemu je prepoznatljiv.

Sale Tropiko Foto: Damir Dervišagić

- Razmišljali smo dugo koncertu, ali pored svih obaveza teško smo mogli da se usaglasimo. Kada su se sve kockice sklopile siguran sam da je sada pravo vreme za to. MTS dvorana je intimnija i želim da osetim publiku u svakom smislu, da vidim svačiji lik, mimiku... Uzbuđen sam i jedva čekam da krenemo sa pripremama. Biće ovo nešto sasvim novo i drugačije, ne samo za publiku već i za nas - rekao je pevač Aleksandar Cvetković, poznatiji kao Sale Tropiko.

