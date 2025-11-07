Slušaj vest

Folker Aca Lukas izjavio je da je njegova bivša žena Sonja Vuksanović prodala kuću koju joj je on ostavio njihovom prijatelju, a sada se tim povodom i ona oglasila.

Naime, nakon što je Aca Lukas rekao da je kuću od milion evra ostavio nakon razvoda bivšoj ženi, a da je ona istu prodala njegovom dugogodišnjem poznaniku koji ga o tome nije obavestio, Sonja je sada dala komentar.

1/11 Vidi galeriju Sonja Vuksanović na odmoru u Turskoj Foto: Printscreen/Instagram

- On mene već 10 godina izvlači sa nekim pričama, ali to je za mene davna prošlost i glupost. Ne bih, kao ni do sada, ništa što je on rekao komentarisala - kroz osmeh je poručila Acina bivša žena.

Lukas: "Sve sam potpisao i prešao da živim u stan"

Podsetimo, Lukas je nakon mnogo godina progovorio o detaljima razvoda i podeli imovine.

- Ja kad sam se razveo sa poslednjom suprugom sam im ostavio kuću. Naravno, tu živi moje dete. Kuća koja vredi skoro pa milion evra! Ja sam ostao u stanu. Sve sam ja to potpisao, nema tu šta... Ja sam takav čovek. To više nije bila moja kuća, već kuće moje žene, i ona može da proda kome hoće, da radi sa tom kućom šta hoće. Ona je imala neke svoje planove, ja nemam ništa protiv. Međutim, desila se druga stvar. Ona je prodala tu kuću i kupila stan! Ona je meni i rekla da će prodati kuću i kupiti stan... Rekao sam joj okej, ako vam tako odgovara... Ali, ko kupuje kuću? Marko! Da, Marko! - rekao je folker u podkastu Bokija 13. i dodao:

1/8 Vidi galeriju Aca Lukas Foto: Hype TV, Nemanja Nikolić, ATAIMAGES

- E, sad, šta je poenta priče. Nije poenta priče što je on kupio kuću, već ako se mi znamo sto godina, a znamo se, red je da dođeš i kažeš: "E, pregovaram sa tvojom bivšom ženom da kupim kuću", to je.

Inače, Aca Lukas je u svojoj autobiografiji "Ovo sam ja" naveo da ga je Sonja prevarila.

Kurir / Blic

Pogledajte dodatni snimak: