U Splitu, 3. novembra, tokom proslave Dana srpske kulture došlo je do incidenta kada je grupa muškaraca prekinula događaj i uzvikivala ustaške parole. Usred društvenih tenzija, najavljenog protesta Torcide i Božinovićevog odlaska u Split, na društvenim mrežama se pojavio muzički program koji će se održati u gradu podno Marjana.

Program manifestacije "Dani srpske kulture u Splitu" biće nastavljen, a pevači koji nastupaju su odavno zakazali svoje nastupe. U klubu Vanilla danas nastupa Seka Aleksić, a nastupaće i Milica Pavlović 14.11. i Peđa Jovanović 21.11., dan nakon obeležavanja maskara na Ovčari.

To očigledno malom broju ljudi ne odgovara, pa je na društvenim mrežama nastao haos. Naime, na "Redditu" uveliko se komentariše ovaj potez, a neki čak očekuju da se nastupi otkažu ili bojkotuju, piše Blic.

"Očekujemo Torcidu da zabrani izlaske na cajke", "Jednu večer na cajke, drugu da maltretiraju decu srpske nacionalnosti obučeni u crno, itd...".

Saopštenje policije

Grupa od pedesetak muškaraca, navodno povezanih sa navijačkom grupom Torcida, upala je u prostorije, uzvikivala "Za dom spremni" i zahtevala da se događaj otkaže. Učesnici su se povukli, a policija je intervenisala.

"Danas, nešto posle 18:30 časova, stigla je prijava da se grupa KUD-a iz Novog Sada nije osećala bezbedno kada je stigla u objekat gradske četvrti Blatine-Škrape gde je trebalo da nastupi zbog veće grupe mlađih ljudi koji su bili ispred objekta. Vozač grupe je prijavio da su se udaljili u pravcu naselja Split 3. Kasnije smo saznali da je deo okupljene grupe mlađih ljudi ušao na područje Gradskog okruga Blatine gde je trebalo da se održi skup i zamolio posetioce da se raziđu, što su i učinili", naveli su iz MUP Hrvatske.

"Dok su izlazili, ljudi iz grupe su u nekoliko navrata poremetili javni red i mir vikanjem. U incidentu nije bilo fizičkog nasilja ili povreda. Sprovodimo intenzivnu krivičnu istragu sa ciljem identifikacije ljudi iz grupe", dodaje se.

