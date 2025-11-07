Bivšoj učesnici Zadruge i pevačici MC Alex umro je otac, a onda se oglasila bolenim rečima
PRETUŽNO! Pevačici umro otac, otkazala sve nastupe
Pevačica i di-džej Sandra Bajić, poznatija kao MC Aleks, oglasila se na svom Instagram profilu i otkrila da je za nju danas najtužniji dan.
Naime, Aleks je tokom noći izgubila oca, a emotivne poruke koje je napisala na Instagramu rastužile su mnoge.
Umro otac Mc Alex Foto: Printscreen
- Mc Alex je umro otac, nastupi se otkaszuju do daljnjeg. Javiće se pojedinačno svima kada bude u stanju. Molimo vas da razumete -glasilo je saopštenje koje je Aleks objavila, a u sledećim objavala se oprostila od oca.
Ne krije tugu
Aleks je podelila porodičnu fotografiju na kojoj se nalčazi i otac i kratko napisala:
Foto: Printscreen
- Tajo moj, oprosti mi, putuj sa anđelima -napisala je Aleks koja je nedavno molila za pomoć svojoj mami.
