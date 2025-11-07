Slušaj vest

Pevačica i di-džej Sandra Bajić, poznatija kao MC Aleks, oglasila se na svom Instagram profilu i otkrila da je za nju danas najtužniji dan.

Naime, Aleks je tokom noći izgubila oca, a emotivne poruke koje je napisala na Instagramu rastužile su mnoge.

Umro otac Mc Alex
Umro otac Mc Alex Foto: Printscreen

- Mc Alex je umro otac, nastupi se otkaszuju do daljnjeg. Javiće se pojedinačno svima kada bude u stanju. Molimo vas da razumete -glasilo je saopštenje koje je Aleks objavila, a u sledećim objavala se oprostila od oca.

Ne krije tugu

Aleks je podelila porodičnu fotografiju na kojoj se nalčazi i otac i kratko napisala:

Image_20251107_134949_040.jpeg
Foto: Printscreen

- Tajo moj, oprosti mi, putuj sa anđelima -napisala je Aleks koja je nedavno molila za pomoć svojoj mami.

