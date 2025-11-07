Slušaj vest

Tokom današnjeg dana Teodora Delić došla je u radio da bi razgovarala sa Anitom i Asminom.

- Priznaj brate, ja sam bila s tobom u sezoni, ne zaj*bavaj - rekla je Anita

Nakon toga, Asmin se pripio uz Teodoru i uhvatio je za nogu, a ona je skočila kao oparena.

Rijaliti učesnica Teodora Delić, privukla je veliku pažnju gledalaca, prvo zbog kontroverze vezane za odnos sa bivšim dečkom Miljane Kulić, Bebicom. Foto: Damir Dervišagić, Petar Aleksić, Printscreen Instagram, Printskrin/Instagram

Teodora reagovala na dodire

- Beži bre majmune jedan, kakav majmun - povikala je Teodora kroz osmeh.

Gledaoci su šokirani njenim ponašanjem jer se verila samo pre par dana, a već odzvoljava pipkanje i flert sa drugim muškarcima.

