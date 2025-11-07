Teodora Delić dozvolila da je Asmin pipka, gledaoci šokirani
Stars
PRE PAR DANA SE VERILA, A SADA JE PIPKAJU DRUGI MUŠKARCI! Gledaoci zgroženi Teodorinim ponašanjem, dopustila da joj Asmin radi sve ovo (VIDEO)
Slušaj vest
Tokom današnjeg dana Teodora Delić došla je u radio da bi razgovarala sa Anitom i Asminom.
- Priznaj brate, ja sam bila s tobom u sezoni, ne zaj*bavaj - rekla je Anita
Nakon toga, Asmin se pripio uz Teodoru i uhvatio je za nogu, a ona je skočila kao oparena.
Rijaliti učesnica Teodora Delić, privukla je veliku pažnju gledalaca, prvo zbog kontroverze vezane za odnos sa bivšim dečkom Miljane Kulić, Bebicom. Foto: Damir Dervišagić, Petar Aleksić, Printscreen Instagram, Printskrin/Instagram
Vidi galeriju
Teodora reagovala na dodire
- Beži bre majmune jedan, kakav majmun - povikala je Teodora kroz osmeh.
Gledaoci su šokirani njenim ponašanjem jer se verila samo pre par dana, a već odzvoljava pipkanje i flert sa drugim muškarcima.
Detaljnije pogledajte u nastavku:
Pogledajte dodatni snimak:
Reaguj
Komentariši