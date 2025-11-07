"TEA ZVUČI KAO IZ GLUVOG PAKLA" Karleuša napala Teu Tairović, njen stil i pevanje: Mreže gore!
Jelena Karleuša javno je reagovala na snimak sa jednog nastupa koleginice Tee Tairović, na kome se čuje kako ona uživo peva pesmu “Pec”.
Na komentar jednog njenog pratioca da je “bogami, posle Jecike, najbolja žuraja kod Tee”, JK je u svom stilu odgovorila:
- Ja ne znam ko ovo moze da sluša, kome je ovo na bilo koji način prihvatljivo, a da je pri čistoj svesti? Bukvalno zvuči iz pakla i to gluvog pakla - napisala je Karleuša.
Pozvali smo pevačice za komentar, ali nam se one nisu javljale na pozive, kao ni njihov PR tim.
Komentarisala i njen stajling
Podsetimo, Jelena je dosad više puta komentarisala Teu i njeno pevanje, a nedavno se dotakla i njenog stajlinga.
- Tea Tairović je neosporno onako dobra, trusna, rasna, mesnata ribetina. I u tom leopardu deluje kao mesnati leopard. Ona je orginalna i njeni autfiti su deo njenog kompletnog imidža koji mora da bude sirov. Seksi telo koje ne ide na mogu nego ide na meso. Ona ima katastrofalan ukus, odnosno nema ukusa. Ona se oseća dobro kada je meso koje trese i ona, zapravo samo tako treba da se oblači. Da se oblači kao ja, izgubila bi od te sirovosti, od tog sirovog seksipila i ona ne treba da bude ništa drugo od ovoga što jeste. Kao takva je originalna i neka tako gura - rekla je Karleuša u emisiji “Bunker”.
Kurir.rs