NAKON SKANDALA NIKO NE ZNA GDE JE VUJADIN, ALI MIRKA UŽIVA U BEOGRADU: Evo odakle se oglasila glumica (FOTO)
Vujadin Savić nakon skandala u kom je on glavni akter, nije se ni oglašavao, a ni pojavljivao u javnosti. Takođe ni njegova nevenčana supruga Mirka Vasiljević oko celokupne drame koja se dešava u njenoj porodici još uvek nije dala nikakav komentar.
Međutim, nju možwmo videti i na snimanjima oko novog projekta u kom učestvuje, kao i na društvenim mrežama, a danas se oglasila na Instagramu gde je vrlo aktivna, pa je podelila trenutak dok je bila na pijaci i kupovala voće.
- Pijaca, dan za... - napisala je Mirka na fotografiji s voćem
Nije otišao u Francusku
Fudbaler Vujadin Savić nedavno je prijavio transrodnu osobu A.K. nakon čega je uveliko počelo da se spekuliše da je napustio zemlju.
Naime, pojavile su se informacije da je Vujadin Savić otišao u Francusku, međutim, to informacija nije ni proverena, a ni tačna.
Kako Telegraf saznaje, Vujadin od prijave osobe koja ga je ucenjivala nije napuštao zemlju, a to nema ni nameru da radi.
- Nije tačno da je bilo gde otišao, Vujadin je tu sve vreme. Kakve su gluposti da je otišao u Francusku, ni ne planira da ode. Tu je sa svojom porodicom koja mu je najveća podrška u ovim teškim danima - rekao je izvor.
Kurir.rs