Slušaj vest

Vujadin Savić nakon skandala u kom je on glavni akter, nije se ni oglašavao, a ni pojavljivao u javnosti. Takođe ni njegova nevenčana supruga Mirka Vasiljević oko celokupne drame koja se dešava u njenoj porodici još uvek nije dala nikakav komentar.

Međutim, nju možwmo videti i na snimanjima oko novog projekta u kom učestvuje, kao i na društvenim mrežama, a danas se oglasila na Instagramu gde je vrlo aktivna, pa je podelila trenutak dok je bila na pijaci i kupovala voće.

- Pijaca, dan za... - napisala je Mirka na fotografiji s voćem

Foto: Screenshot

Nije otišao u Francusku

Fudbaler Vujadin Savić nedavno je prijavio transrodnu osobu A.K. nakon čega je uveliko počelo da se spekuliše da je napustio zemlju.

1/8 Vidi galeriju Mirka Vasiljević i Vujadin Savić Foto: Www.crvenazvezdafk.com, Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić

Naime, pojavile su se informacije da je Vujadin Savić otišao u Francusku, međutim, to informacija nije ni proverena, a ni tačna.

Kako Telegraf saznaje, Vujadin od prijave osobe koja ga je ucenjivala nije napuštao zemlju, a to nema ni nameru da radi.

- Nije tačno da je bilo gde otišao, Vujadin je tu sve vreme. Kakve su gluposti da je otišao u Francusku, ni ne planira da ode. Tu je sa svojom porodicom koja mu je najveća podrška u ovim teškim danima - rekao je izvor.