Suzana Jovanović uskoro će dobiti prvo unuče. Njen sin Danijel, iz prvog braka, čeka dete sa svojom suprugom Tijanom.

Suzani Jovanović se ostvarila najveća želja, a to je da se ostvari u ulozi bake.

Suzana Jovanović prisetila se pokojnog supruga i otkrila da ga je zamolila da večeras sve prođe kako treba Foto: Marko Karović

Saša Popović, koji je bitku sa teškom bolešću izgubio u martu ove godine, nije doživeo da se ispuni i njegova jedina, neostavrena, želja.

Popović je Suzaninog sina Danijela prihvatio kao svog i žalio je što mu nije biološki otac. Ni po čemu ga nije razdvajao od ćerke, koju je dobio u braku sa Suzanom, a njegovim uspesima podjednako se radovao kao i Aleksandrinim.

1425425.jpeg
Foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/ Informer

