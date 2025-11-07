Prelepe vesti stigle iz porodičnog doma pevačice
SUZANA JOVANOVIĆ POSTAJE BAKA! Nakon velike tuge u porodičnom domu stiže SREĆA
Suzana Jovanović uskoro će dobiti prvo unuče. Njen sin Danijel, iz prvog braka, čeka dete sa svojom suprugom Tijanom.
Suzani Jovanović se ostvarila najveća želja, a to je da se ostvari u ulozi bake.
Suzana Jovanović prisetila se pokojnog supruga i otkrila da ga je zamolila da večeras sve prođe kako treba Foto: Marko Karović
Saša Popović, koji je bitku sa teškom bolešću izgubio u martu ove godine, nije doživeo da se ispuni i njegova jedina, neostavrena, želja.
Popović je Suzaninog sina Danijela prihvatio kao svog i žalio je što mu nije biološki otac. Ni po čemu ga nije razdvajao od ćerke, koju je dobio u braku sa Suzanom, a njegovim uspesima podjednako se radovao kao i Aleksandrinim.
Foto: Damir Dervišagić
Kurir.rs/ Informer
