Suzana Jovanović nakon prelepih vesti da će postati baka, oglasila se i otkrila kako se oseća. Kako kaže nakon velike tuge zbog odlaska njenog supruga Saše Popovića ovo je ogromna radost.

Ovo je ostvarenje njene najveće želje

„Ovo su za našu porodicu dani ispunjeni snažnim emocijama. Tugom zbog odlaska našeg Saleta, ali i neizmernom srećom, jer naša porodica uskoro dobija novog člana! Život nas često podseti koliko su tuga i radost blizu jedno drugom i koliko je važno čuvati ljubav, porodicu i sećanja na one koje smo voleli. Beskrano se radujemo novom članu naše porodice, jedva čekamo da bebu uzmemo u naručje, ja kao baka, a Aleksandra kao tetka. Tijana i Danijel su nas mnogo usrećili! Hvala svima na rečima podrške, čestitkama i razumevanju u ovim trenucima.“ - poručila je Suzana.

Suzana Jovanović prisetila se pokojnog supruga i otkrila da ga je zamolila da večeras sve prođe kako treba

Saša Popović Danijela gledao kao rođenog sina

Saša Popović je dugi niz godina bio u braku sa pevačicom Suzanom Jovanović, a njenog naslednika kojeg je dobila iz prvog braka voleo je kao svog sina. Ona je pričala otvoreno o tome kako su se Danijel i Saša slagali.

- Reč očuh zvuči zaista jezivo, ali u našoj porodičnoj situaciji je potpuno drugačija atmosfera. Sale je nebrojeno puta u društvu rekao za Danijela - "Kao da je moj sin, žao mi je što mu ja nisam pravi otac". Veoma je ponosan na njega i u studiju rade zajedno. Ako muškarac nečim može da vas "kupi" u životu, onda je to kada prihvati vaše dete iz prvog braka. To je bolje nego da sam dobila sedmicu na lotou. On ne razdvaja Aleksandru i Danijela, to su naša deca - objasnila je ona ranije.