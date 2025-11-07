Kristina Spalević o raskidu, svađama i pomirenju sa Kristijanom Golubovićem

Partnerka Kristijana Golubovića, Kristina Spalević veoma je aktivna na društvenim mrežama gde se snima u raznim izdanjima.

Kristina neretko komentariše aktuelna dešavanja, a sada je pričala o jednoj situaciji na Instagram storiju i tom prilikom pokazala svoje lice bez trunke šminke i bez filtera.

Bivša zadrugarka se snimila u krupnom kadru, a poznato je da je nedavno posetila estetskog hirurga. Svojim pratiocima na Instagramu je otkrila šta je sve korigovala na licu i telu.

- Jedva čekam da dođem kući. Sad je ovih par dana najteže. Juče u 17 sati mi je završena operacija, danas sam već prošetala dva puta. Radila sam "Mommy makeover". Liposukcija stomaka, ušivanje dijastaze, uklanjanje viška kože, podizanje grudi i implanti - objasnila je ona i pokazala kako izgleda 48 sati nakon operacija.

Kristijan joj pere kosu

Nakon brojnih zahvata, Kristini je Kristijan pomagao oko svakodnevnih stvari, pa joj je tako prao i kosu.

- Kristina je došla iz bolnice, nesposobna, nepokretna - kaže Kristijan na snimku.

- Tutorijal za preživljavanje od opravka - napisao je on.

