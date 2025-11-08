Slušaj vest

Kija Kockar se posle duže medijske pauze vratila na javnu scenu. Srećna, zaljubljena i odmorna otkrila je detalje iz svog života.

-Bila sam na putovanju. U pitanju je zdravstveni turizam. Ne ono što se zateže, nego da se odmoriš. Malo sam bila u Americi,malo Turska, pa Srbija. U Americi sam bila sa svojim partnerom, a u Turskoj sama i tu mi je najviše prijalo, zaboravila sam na obaveze. Prvi put sam u životu isključila alarm i nisam ga palila, što svima preporučujem-rekla je Kija, a onda pokazala i prsten na ruci.

Otvorila dušu

Prava sitnica

Kockar je otkrila i cenu:

- Nije verenički. Sama sam ga kupila i nisam štedela. Poseban je jer mi se svideo, volim što ovako sija, iako mi drugarice kažu da previše sija, ali ja to volim. Košta oko 7.000 evra-otkrila je Kija.

Potom je objasnila odakle joj novac za putovanja, ali i lagodan život:

- Razumem da se ljudi pitaju ko to finansira. Ovako, u Turskoj ja imam stan u Alanji. To je moj stan. U Americi moj partner ima svoj biznis i to je i moje.Ja sam pametno ulagala za razliku od mnogih. Nije mi žao da platim vredne stvari i uvek ću imati za veknu hleba jednog dana. Investirala sam kako treba. Radim u privatnoj firmi marketing. To nije firma mog dečka. Ja sam pametno ulagala, štedim i volim da platim restoran i kvalitetne stvari i putovanja. Garderobu i te gluposti preporučujem devojkama da na to ne bacaju pare-preporučila je Kija.

Promene na bolje

Novinar je upitao pobednicu rijalitija "Zadruga" koga bi pre ugostila u svom apartmanu u Alanji Lunu Đogani ili Slobu Radanovića. Ona je bila nedvosmislena:

- Toliko godina je prošlo. Drugi put u životu kada je Slobodan išao na more, nisam ni znala da nije išao na more, jer mi nije rekao.Predložila sam mu da idemo i igrom slučaja se desilo da to bude 2014.godine u Alanji. Tada je leteo avionom i video je drugi put more. Bilo nam je prelepo. Slučajno se desilo da mi je prijatelj ponudio stan koji je prodavao i da to bude baš Alanja. To mi je drugi dom. Tako da bih pre pustila Lunu u svoj stan jer ona nije bila u Alanji - odlučila se KIja.